乾旱又遇高溫…台南梅嶺山泉水快乾涸 賞螢季恐見不到主角

南部長達600天未下雨，位在曾文水庫旁的台南楠西區梅嶺是知名賞螢區，今年受到乾旱影響地表乾旱，螢火蟲生態也受到影響，往年台南賞螢季在4月中旬登場，但在地居民認為屆時可能還沒有螢火蟲，台南市觀旅局和楠西區公所明天將召開協調會，可能將螢火蟲季往後延以為因應。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，在當地20年的觀察，螢火蟲需要地表潮濕才會羽化，且要烏雲的天氣，不然羽化也會被曬乾，「梅嶺今天像夏天」，根據氣象局中心高溫資訊，台南山區中午飆出36至37度高溫，情況比2年前百年大旱還嚴重，當年還偶而下一場大雨，今年是一場雨都沒有。

梅嶺雖靠近曾文水庫，但當地還有二層坪及大湖桶部落沒有自來水，民生用水和不少餐廳都靠引用山泉水接管使用，因長期未下雨，水量變得很小，引發搶水的小衝突，許鴻文說，以往大家都有默契，各自找出水點接水管，但最近水量變小，有人佔用多處出水點，最後靠里長出面協調；因梅嶺3期自來水簡易加壓站尚未興建，只能盡量節省用水。