鄰近停車熱區 台南水萍塭公園地下停車場4月1日開放、前2周免費

台南市民引頸期盼的水萍塭公園地下停車場，將於清明節連續假期4月1日起對外開放使用，因應營運前公聽會地方建議，可多鼓勵市民前來體驗及瞭解環境，將提供前2周免費試停，17日起實施場內汽車停車收費，營運初期先由交通局以人工巡場方式收費，費率與收費時間比照路邊停車格位，待OT廠商8月進駐後接手以智慧停車設備營運管理。

交通局長王銘德表示，水萍塭公園地下停車場是中央前瞻計畫補助第一座完工的地下停車場，由工務局代辦興建，提供362個汽車停車位，鄰近南區金華路、夏林路、永華路等停車熱區，人口密集且商業、觀光活絡，停車場啟用後，將能紓解周邊停車需求。