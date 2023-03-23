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台南空品淨化區認養評比拿第一 豬舍成休閒空間

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
環保署空氣品質淨化區優良認養單位甄選成績出爐，台南市有6處獲獎，數量全國第一，今天接受頒獎。圖／南市環保局提供
環保署空氣品質淨化區優良認養單位甄選成績出爐，台南市有6處獲獎，數量全國第一，今天接受頒獎。圖／南市環保局提供

環保署空氣品質淨化區優良認養單位甄選成績出爐，台南市有6處獲獎，數量全國第一，今天接受環保署副署長沈志修頒獎表揚。獲選單位中七股區七股里辦公處利用豬舍建築結合蚵殼、海浪等在地元素營造綠化休憩空間，柳營區重溪里辦公處搭建雨撲滿，紓解缺水澆灌綠地問題，首次參賽即獲特優。

獲獎單位分別為七股區竹橋里辦公室及利懋研發公司(服務模範獎)、善化區嘉北里辦公處(服務模範獎)、七股區七股里辦公處(特優獎)、柳營區重溪里辦公處(特優獎)、新營區土庫社區發展協會及生達化學製藥(優等獎)、南區文南里辦公處(降汙減碳組特殊貢獻獎)。

環保局長許仁澤指出，南市現有222處空氣品質淨化區，面績約50公頃，每年二氧化碳淨化量約1,272公噸，環保署對績優單位的肯定，是台南市持續進步的動力，期盼更多單位投入設置及認養空品淨化區，為環境及空品盡分心力。

七股里空品淨化區保留了傳統豬舍建築，並融入當地特色使用蚵殼及海浪彩繪裝飾，打造社區特色綠地。柳營區重溪里辦公處認養裸露地並綠化為空品淨化區，因應周遭取水不便，現場搭建水撲滿，除澆灌綠地，更用解說牌向社區居民說明水樸滿原理，同時倡導節約用水。

七股區竹橋里空品淨化區、新營區土庫里空品淨化區均由里長號召在地企業共同認養維護，為里民增添休憩好去處。善化區嘉北里辦公處結合當地特產西瓜，打造特色地標；南區文南公園青枝綠葉、綠樹成蔭，維護與美化有成，每年二氧化碳吸收量可達31公噸、總懸浮微粒淨化量達257公斤。

台南市柳營區重溪里辦公處搭建雨撲滿，紓解缺水澆灌綠地問題。圖／南市環保局提供
台南市柳營區重溪里辦公處搭建雨撲滿，紓解缺水澆灌綠地問題。圖／南市環保局提供
台南市七股區七股里辦公處利用豬舍建築結合蚵殼、海浪等在地元素營造綠化休憩空間。圖／南市環保局提供
台南市七股區七股里辦公處利用豬舍建築結合蚵殼、海浪等在地元素營造綠化休憩空間。圖／南市環保局提供

認養 環保署 空氣品質

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