台南溪北人口流失逾2萬人 藍營提保育螢火蟲等發展生態觀光

台南市議會臨時會今天聯審墊付款案，審查農業局「生物保育和入侵管理計畫」320萬元，議會國民黨團指經費不足保育物種也太少，以台南縣市合併13年，大新營地區人口流失近2萬多人，溪北發展不如溪南，應向中央爭取更多經費擴大保育物種，每年4月各地瘋賞螢，溪北保育林地沒有農藥問題，可學習日本和馬來西亞等國家，復育螢火蟲發展生態觀光，串聯關子嶺等溫泉產業，找回溪北地區的生機。

國民黨團書記長蔡育輝表示，溪北地區數百公頃土地，卻在國土計畫裡被劃為農業、水土保育和保安林地，既然大多的保育林地無人居住又沒有農藥汙染問題，人民環保意識提升，生態、觀察旅遊已經成為新寵兒，賞鳥、賞螢火蟲或賞蝴蝶，目前最為火紅的。

蔡育輝說，每年4月各地瘋賞螢火蟲之旅，連鄰近的日本、泰國、馬來西亞等國家都全力推動螢火蟲生態民宿，台南市政府是否應好好學習？目前台南只有楠西有螢火蟲棲地，溪北地區既然被國土規劃限制住無法發展工業，市政府為何不將此大區域定位為生態觀光產業區。

議員尤榮智也說，台南官田是保育鳥類水雉的家，以當地菱角田為棲息地，目前雖然號稱保育有成有2500多隻水雉，他常到此地探訪，肉眼能見到的數量卻非常有限，連遊客也說沒想像的多，目前是種植菱角的季節，希望農業局能多關心，也鼓勵周邊農友，在種植作物時能少噴灑農藥，這樣才能保護好水雉，推動生態觀光產業才能順行無阻。

台南市觀旅局指出，台南近年來賞螢活動有楠西梅嶺、白河南寮及新化林場、巴克禮公園等，梅嶺是居民自發性不噴農藥復育，逐漸發展成為台南市賞螢季，白河南寮是社區自發，西拉雅國家風景區協助推廣套裝行程等，若溪北有適合地點也可以推廣，