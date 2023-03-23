柳營尖山埤「桃紅陣雨」飛舞 這樣打扮享免費入園

春天到百花開，台糖柳營尖山埤渡假村花旗木大綻放，可持續到4月底，業者除辦理攝影比賽，遊客上傳照片有機會獲得住宿券或1萬元抵用券，若穿和服、日式浴衣或是coser角色扮演更可免費入園，兒童節連假12歲以下兒童，同享免費入園。

台糖柳營尖山埤渡假村表示，桃紅陣雨樹是花旗木的別稱，盛開時整串樹枝會開滿粉色花朵，尖山埤約有200株，目前花開約3成，預估4月連假期間會是滿開的盛況，而花期將可一路延續至4月底。

今年尖山埤趁勢舉辦攝影比賽，不限投稿則數，凡於本（3）月25日起至4月23日拍攝園區美照，並依活動辦法上傳IG，即有機會獲得尖山埤渡假村住宿券或1000元消費抵用券。花季期間園區亦推出免費入園或門票半價優惠活動，歡迎民眾前來尖山埤，一同沉浸在落英繽紛的粉色世界。

尖山埤渡假村指出，園區景色豐富多元，如木屋區可拍出置身歐美山林的感覺；鳥居前廣場則呈現濃濃的東洋風情；露營區前適合近拍桃紅陣雨樹，大草皮也適合拍攝毛小孩奔馳模樣；如是半身人像照則推薦至會館游泳池畔的桃紅陣雨樹群拍攝。

花季活動期間民眾只要穿桃紅色服裝或帶寵物入園，門票可享半價75元優惠；若穿和服、日式浴衣或是coser角色扮演，可免費入園，陪同者（最多3名）則可享100元票價優惠。另外，兒童連假期間（4月1至5日）12歲以下兒童可免費入園。活動網站為https://www.taisugar.com.tw/resting/jianshanpi/CP2.aspx?n=12167