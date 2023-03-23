為流浪植物找家以交換取代購買 攤主指名要能吃掉用掉的物品

台南社大倡議減少過度消費，從源頭降低對掩埋場的依賴，3月26日將結合大成國中師生，舉辦「草地換物市集及音樂趴」活動，並新增天空教室植物交換區，有近５0個攤位提供民眾交換物品；現場有表演、修繕及改造教學活動，歡迎大家一起來愛物惜物，讓舊物有機會在別人手中重生。

台南社大草地換物市集規畫人陳冠達表示，想法的初衷源自於電影「第36個故事」中的故事交換，這樣的創意激發了社大對「換物」的想像，家裡一定會有放在櫥櫃裡已經用不到的東西，希望透過草地換物市集「以物易物」以及延續物品生命與再造的概念，提供市民交換物品的節慶場域。

每一件物品的價值由擁有者及換物者溝通決定，除了物品交換外，也可用歌唱、素描等「才藝」或清潔、淨灘等「勞力」來做交換。

今年增加「流浪植物找個家」主題，發想自台南社大一群熱愛植物的師生，透過課程，長期蒐集戶外野生的如赤道櫻草、蛛絲毛藍耳草、寛葉馬階花、馬拉巴栗等植物，移種到大成國中的閒置屋頂，開發出結合太陽能板的綠屋頂天空教室。透過綠屋頂的實作案例，許多野外不起眼的野草，經過細心安置與培育，就可以讓屋頂或陽台變成具有節能及景觀的風景。

市集當天將開放民眾參觀，並有屋頂小學堂，民眾可聆聽植物講師李武昌分享綠屋頂營建過程。當天綠屋頂志工也準備了手作盆栽與民眾換物，民眾可帶家中用不到的工具來交換，包括園藝用剪刀，水桶，手套，鋸子，水管，培養土，鋁線及厚馬克杯等用品，透過交換為流浪植物找到下一個家。

攤主洪嘉黛分享，「程中的尋寶感，是最好玩的」，小孩也滿心期待的到各個攤位去換物並擔任攤主，所以攤位名稱叫「小老闆」，印象最深的是換到「一道菜」，對方真的煮了一道菜跟她換物。這次期待換到的物品指名「會消失的東西」，是因為不想家裡的東西再增加了，所以能換到吃掉用掉的物品最棒。

除了換物攤位，也有維修區，民眾可以帶著家中故障的物品前來免費修理，並倡導「能修就不要丟」的生活方式，共同達成延長物品使用年限、減廢愛地球的目標。