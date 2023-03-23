快訊

沈文程1句「在天上飛」被傳離世 71歲張菲消失5年露面了

曾與偷吃蔬果的脫逃狒狒「近距離對視」 里長爆被要求撤文

影／台南文化中心工地驚傳鷹架坍塌 救出被埋混凝土1女工人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為流浪植物找家以交換取代購買 攤主指名要能吃掉用掉的物品

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大草地換物市集活動今年新增天空教室植物交換區，可交換園藝工具、花器或適合綠屋頂、陽台的小植栽。記者鄭惠仁／攝影
台南社大草地換物市集活動今年新增天空教室植物交換區，可交換園藝工具、花器或適合綠屋頂、陽台的小植栽。記者鄭惠仁／攝影

台南社大倡議減少過度消費，從源頭降低對掩埋場的依賴，3月26日將結合大成國中師生，舉辦「草地換物市集及音樂趴」活動，並新增天空教室植物交換區，有近５0個攤位提供民眾交換物品；現場有表演、修繕及改造教學活動，歡迎大家一起來愛物惜物，讓舊物有機會在別人手中重生。

台南社大草地換物市集規畫人陳冠達表示，想法的初衷源自於電影「第36個故事」中的故事交換，這樣的創意激發了社大對「換物」的想像，家裡一定會有放在櫥櫃裡已經用不到的東西，希望透過草地換物市集「以物易物」以及延續物品生命與再造的概念，提供市民交換物品的節慶場域。

每一件物品的價值由擁有者及換物者溝通決定，除了物品交換外，也可用歌唱、素描等「才藝」或清潔、淨灘等「勞力」來做交換。

今年增加「流浪植物找個家」主題，發想自台南社大一群熱愛植物的師生，透過課程，長期蒐集戶外野生的如赤道櫻草、蛛絲毛藍耳草、寛葉馬階花、馬拉巴栗等植物，移種到大成國中的閒置屋頂，開發出結合太陽能板的綠屋頂天空教室。透過綠屋頂的實作案例，許多野外不起眼的野草，經過細心安置與培育，就可以讓屋頂或陽台變成具有節能及景觀的風景。

市集當天將開放民眾參觀，並有屋頂小學堂，民眾可聆聽植物講師李武昌分享綠屋頂營建過程。當天綠屋頂志工也準備了手作盆栽與民眾換物，民眾可帶家中用不到的工具來交換，包括園藝用剪刀，水桶，手套，鋸子，水管，培養土，鋁線及厚馬克杯等用品，透過交換為流浪植物找到下一個家。

攤主洪嘉黛分享，「程中的尋寶感，是最好玩的」，小孩也滿心期待的到各個攤位去換物並擔任攤主，所以攤位名稱叫「小老闆」，印象最深的是換到「一道菜」，對方真的煮了一道菜跟她換物。這次期待換到的物品指名「會消失的東西」，是因為不想家裡的東西再增加了，所以能換到吃掉用掉的物品最棒。

除了換物攤位，也有維修區，民眾可以帶著家中故障的物品前來免費修理，並倡導「能修就不要丟」的生活方式，共同達成延長物品使用年限、減廢愛地球的目標。

綠屋頂 台南

延伸閱讀

台江建庄200年首部曲 唱出Rap版台江16寮歌謠感動全場

不必跑老梅石槽！台南漁光島沙灘出現限定美景「綠草如茵」

聽見未來！ 台南素人作曲唱嬉哈迎台江建庄二百年

觀音佛祖生日 台南社大台江分校推大廟興學「共學安老」

相關新聞

分靈37年 美國首座媽祖廟「朝聖宮」26日將抵北港朝天宮進香

從雲林縣北港朝天宮分靈美國37年的美國舊金山「朝聖宮」，分靈後的37年當中，旅美台僑曾組團返抵北港朝天宮進香7次，近年因...

乾旱又遇高溫…台南梅嶺山泉水快乾涸 賞螢季恐見不到主角

南部長達600天未下雨，位在曾文水庫旁的台南楠西區梅嶺是知名賞螢區，今年受到乾旱影響地表乾旱，螢火蟲生態也受到影響，往年...

鄰近停車熱區 台南水萍塭公園地下停車場4月1日開放、前2周免費

台南市民引頸期盼的水萍塭公園地下停車場，將於清明節連續假期4月1日起對外開放使用，因應營運前公聽會地方建議，可多鼓勵市民...

吃過「晚崙西亞」冰品嗎？台糖台南總公司限量販售

你吃過「晚崙西亞」冰嗎？這是利用東部目前正盛產的晚崙西亞橙、也稱為「香丁」的水果製成，台糖位在台南生產路上的總公司，最近...

台南空品淨化區認養評比拿第一 豬舍成休閒空間

環保署空氣品質淨化區優良認養單位甄選成績出爐，台南市有6處獲獎，數量全國第一，今天接受環保署副署長沈志修頒獎表揚。獲選單...

台南溪北人口流失逾2萬人 藍營提保育螢火蟲等發展生態觀光

台南市議會臨時會今天聯審墊付款案，審查農業局「生物保育和入侵管理計畫」320萬元，議會國民黨團指經費不足保育物種也太少，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦