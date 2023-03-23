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吳鳳科大校友會辦公益捐血 祭出火鍋餐券吸引民眾挽袖

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義即時報導
吳鳳科大校友會今辦捐血活動，吸引師生、校友與社區民眾捲袖。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大校友會今辦捐血活動，吸引師生、校友與社區民眾捲袖。圖／吳鳳科大提供

吳鳳科技大學校友會今舉辦公益捐血活動，祭出千葉火鍋餐券、手工餅乾等鼓勵師生捐血，活動從早上10點至下午5點，獲熱烈迴響，就連社區居民也跑來捐血，一個早上吸引百人挽袖，為血庫注入新血；此外，校友會也頒發獎金2萬元，肯定2名同學獲得教育部技職傑出證照達人獎。

校友會表示，捐血活動邁入第5年，今天捐血贈送千葉火鍋399元扺用券、再耕園手工餅乾1盒、鬆餅、蔥餅、飲料及精美手提袋，數量有限送完為止；校友會贊助捐血活動經費，千葉火鍋李昆霖董事長、校友會蔡坤霖理事長贊助千葉火鍋399元抵用券，共同響應捐血活動。

校方表示，餐旅管理系研究所學生林芬芬及電機工程系學生陳奕霖，榮獲教育部「技職傑出證照達人獎」，校友會今天頒發每人2萬元獎學金及獎盃1座，鼓勵學生積極參加競賽，增強實戰能力，期許每年都有學生為學校爭光。

除了響應捐血活動外，吳鳳科大校友會表示，每年都會發起募捐，提供學弟妹更好學習環境，募得款項以圓夢基金名義提供給有需要的學弟妹，讓學弟妹安心就學；並在校慶大會上將獎金送出，讓學弟妹可以無後顧之憂，努力向學專心學習。

吳鳳科大校友會今辦捐血活動，吸引師生、校友與社區民眾捲袖。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大校友會今辦捐血活動，吸引師生、校友與社區民眾捲袖。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大校友會今辦捐血活動，吸引師生、校友與社區民眾捲袖。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大校友會今辦捐血活動，吸引師生、校友與社區民眾捲袖。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大校友會今辦捐血活動，吸引師生、校友與社區民眾捲袖。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大校友會今辦捐血活動，吸引師生、校友與社區民眾捲袖。圖／吳鳳科大提供

捐血 火鍋 教育部

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