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英國作家分享來台見聞 黃偉哲邀訪台南建城400年

中央社／ 台南23日電
英國知名專欄作家特納（右）應觀光局邀請與編輯普萊斯頓（左）一同自2月下旬起走訪台灣，體驗台灣人文、自然風景。圖為兩人造訪野柳地質公園。（觀光局駐倫敦辦事處提供）
英國知名專欄作家特納（右）應觀光局邀請與編輯普萊斯頓（左）一同自2月下旬起走訪台灣，體驗台灣人文、自然風景。圖為兩人造訪野柳地質公園。（觀光局駐倫敦辦事處提供）

英國知名專欄作家特納在「泰晤士報」分享見聞：「現在沒有比台灣更迷人的地方」，也對台南印象深刻。台南市長黃偉哲今天表示感謝，也歡迎她明年參與台南建城400年盛會。

特納（Janice Turner）應觀光局邀請，2月底首次旅遊台灣，在「泰晤士報」分享見聞。她提到，不同於許多英國人的想像，在台灣感受不到戰雲密布，且「現在沒有比台灣更迷人的地方」；與鄰居相處不易的島嶼（台灣與英國）應該相互支持。

台南市政府發布新聞稿指出，特納的筆觸生動細膩、觀察深入，特別提及在台南感受戰機起降的「台南人日常」，呼應著文中「當你在自由的環境中成長，你就不會珍惜自由，直到它消失的那一天」，提醒英國和台灣的讀者，自由絕不是天上掉下來的禮物，需要世世代代的人們努力去守護。

黃偉哲表示，當前世界局勢，已是以高科技晶片為主的自由陣營與威權陣營對立，台南具備台積電投入量產的先進製程3奈米廠，是自由陣營中最重要的城市，守護台南，就是守護台灣與世界的自由。

黃偉哲說，台南是台灣最早進入國際舞台的城市，400年前作為轉口貿易港，在東亞、南美洲、歐洲的航線中扮演重要角色。台南明年建城400年，不僅回顧過往，也請所有人共同參與未來400年的台南歷史。

英國 黃偉哲

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