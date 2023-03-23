台南運河觀光新亮點！將招商增加3處碼頭串連到河樂廣場

為營造台南運河觀光新亮點，形塑友善親水空間，台南市府規畫引進民間業者投資開發運河周邊三處廣場及公園用地，打造運河新觀光景點，3月27日下午2時於台南成大會館舉行招商座談會，在公告前邀請有興趣的潛在廠商集思廣益進行意見交流，來擬定更貼近市場適合的招商條件，為之後「台南運河遊河民間自提BOT案」公告招商邁出成功的第一步。

觀光旅遊局表示，台南運河自清朝道光3年開闢迄今，全盛時期外海船隻能循運河水路直抵台南市中心，為重要交通運輸管道，周邊的繁榮景象也深植台南人記憶。目前有立驛國際安平遊港遊運河行程，分內線、運河全航段、星光航班，飽覽安平港區沿岸風景，安平遊憩碼頭、安平漁市場、水景碼頭、安平漁港、遊艇碼頭、安平燈塔、漁光島、林默娘公園等，在疫後觀光看好。

市長黃偉哲也說，在市府近些年的不斷努力下，沿線夜間光環境的打造美不勝收屢獲大獎肯定，使台南運河成為台南觀光之亮點，更是外地人來到台南必去之景點之一。

觀旅局說，目前只有一處漁人碼頭上下遊輪，未來引進民間的投資力量及創意持續利用活化，可連結運河周邊遊河的航線，串連舊魚市場的文史，河樂公園的特殊造景，擴大中西區到安平沿線的觀光效益，成為全民都可以水上體驗台南慢活的新觀光廊帶，也期待增加水上運輸，紓解中西區觀光的交通車潮。

本案預定發展3處位置為水景公園站(中西區星鑽段1348地號，面積2730平方公尺)、林默娘公園站(安平區金城段96地號，面積2384平方公尺)及水景公園站(安平區古堡段2021地號，面積5910平方公尺)，共計1萬1024平方公尺，會中針對三塊土地之開發進行意見交流，研擬出最適合符合公私部門需求的招商方式，以公私協力的方式，創造全民獲利的最優局面。

全案預計今年上半年辦理招商公告，歡迎有興趣的廠商踴躍參加招商說明會，可向市府觀光旅遊局觀光技術科專線：06-6334905或協辦單位台灣博特顧問有限公司；專線：02-87737027)洽詢。觀旅局說，座談會後預計5月左右上網公告，採公開甄選，若招商順利可望在2年後完成開發。