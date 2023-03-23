紙風車兒童劇團再來雲林 4月14、21日連看2場好戲

雲林縣政府推出「藝術宅急便」活動，去年力邀紙風車兒童劇團、明華園總團等人氣超夯的表演團隊至10鄉鎮巡演，場場爆滿、大受歡迎，觀眾敲碗今年「再來一次」，文化觀光處應民眾要求再次舉辦，今首曝光4月場次。

文化觀光處表示，今年將由紙風車兒童劇團、雷昇傳藝劇團打頭陣，14、21日晚上7點分別在莿桐大美國小、斗六人文公園演出，均採自由免費入場，演出公告可在「紙風車368」官方臉書、「紙風車台灣卡車藝術工程」網站查詢。

紙風車兒童劇團演出風格清新、逗趣，深受親子歡迎，去年暑假首度至雲林參演藝術宅急便，佳評如潮，今年文觀處再與紙風車文教基金會合作，提前於上半年安排雲林場次演出，並藉台灣鄉村卡車藝術工程，邀請雷昇傳藝劇團參演；展演場次資訊：4月14日晚上7點莿桐大美國小「武松打虎」，4月21日晚上7點「登龍門」。

文化觀光處長陳璧君說，紙風車文教基金會在巡演時發現，許多偏鄉孩子沒有機會接觸表演藝術，9年前與財團法人RC文化藝術基金會共同發起「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，表演團隊開著彩繪舞台卡車，走遍全台城鎮演出，其中包括雲林，下月席捲再來，已令不少親子期待。