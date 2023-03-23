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修復百年風貌 嘉市東門派出所活化轉型更親民

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市東門派出所復古修復（右）、老舊興中派出所（左）活化轉型。圖／嘉市警局提供
嘉義市東門派出所復古修復（右）、老舊興中派出所（左）活化轉型。圖／嘉市警局提供

嘉市警察局轄管派出所廳舍，經逾百年不同時期，有不同建築風格，歷史建築東門派出所修復工程8月完工；文化商圈36年舊興中派出所，市府計畫打造為青創基地兼旅客服務中心，預算昨天議會通過，建設處將辦規畫設計工程招標，預計今年底前裝修啟用，2間老舊派出所轉型活化，展現新風貌。

位於公明路的東門派出所有近百年歷史，原為日治時期嘉義警察署東門町警察官吏派出所，是市內僅存日治警察機關建築，曾為諸羅古八景「萬山倒影」所在處。前年完成派出所、員警宿舍修復，去年所長宿舍等工程開工，預計8月完工，恢復歷史風華，作為警政史料館。

東門派出所2010年登錄為歷史建築，修復再利用工程2017年10月動工，12月在所長宿舍基礎發現清朝城牆石墩及明清遺物，承包商停工，文化局辦理調查研究，不涉及地下開挖部分持續修復。

市警局說，東門派出所空間原有木構造由台灣紅檜及杉木組成，盡量使用原本建料，修復按原建築方式修，工法複雜，恢復原貌再現百年風華，將作警政歷史資料保存、展示，帶動文化觀光。

另，舊興中派出所打造青創基地預算926萬8千元，昨天議會審議通過，預計今年底前完成裝修啟用，派出所場域將打開，與文化商圈店家及遊客互動，除青創場地，提供遊客服務諮詢，並以策展傳達二通文化歷史及產業演進故事。

警局說，興中派出所1987年竣工，面積690平方公尺，建物為地下1層、地上3層，土地屬國有財產署，管理機關市府；於2003年裁撤，做檔案室，配合建設處活化舊興中派出所廳舍作青創基地計畫，4月底前完成搬遷。

舊興中派出所打造青創基地預算926萬8千元，昨天議會審議通過，預計今年底前完成裝修啟用。圖／嘉市警局提供
舊興中派出所打造青創基地預算926萬8千元，昨天議會審議通過，預計今年底前完成裝修啟用。圖／嘉市警局提供

百年東門派出所主體建物修復完成。圖／嘉市警局提供
百年東門派出所主體建物修復完成。圖／嘉市警局提供

歷史建築 警察

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