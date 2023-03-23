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路平好走 南市後壁南80線、南85線煥然一新

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市後壁南80線、南85線執行路平工程改善，圖為南80線全新鋪設的柏油路面。圖 ／台南市政府工務局提供
南市後壁南80線、南85線執行路平工程改善，圖為南80線全新鋪設的柏油路面。圖 ／台南市政府工務局提供

台南市政府投入約1800萬元執行後壁區南80、南85線路平改善工程，今宣布完工，總長度逾3000公尺，希望讓用路人有條更舒適安全的道路。

這次改善完成的路段分別在後壁區南80線(南85-1線至高鐵橋下)及南85線(南78線至南80線)，市府工務局說，南80線及南85線為後壁區新東里通往長短樹里重要道路，也是當地社區往返學校必經之地，因長時間交通行駛，路面逐漸龜裂、凹凸不平，平時維護多以區塊修補，既不美觀也影響行車品質。

工務局表示，這次道路改善工程，長度共約3106公尺，工程總經費約1810萬元，工程包含路基改善及路面高程調整平順並同鋪面改善等作業，同時要求各管線單位配合將人手孔一併下地共113座；完成路平改善後，提供民眾一個平坦、舒適安全的行車環境。

市府說，市長黃偉哲相當重視大台南南北平衡發展，任內4年多以來溪北地區在路平改善方面，市府除編列預算支應，同時積極爭取中央前瞻計畫相關經費挹注， 總共已投入約26.15億元經費、道路長度改善約200公里。

南市府完成後壁南85線全新完成柏油路面鋪設，要讓用路人有感。圖 ／台南市政府工務局提供
南市府完成後壁南85線全新完成柏油路面鋪設，要讓用路人有感。圖 ／台南市政府工務局提供

台南 黃偉哲 高鐵

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