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「混搭」時尚趴台南味 台北時尚周移師南鯤鯓代天府

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣時尚界大事「2023台北時裝周AW23」開幕大秀，今晚首度移師台南北門南鯤鯓代天府走秀。圖／台南市政府提供
台灣時尚界大事「2023台北時裝周AW23」開幕大秀，今晚首度移師台南北門南鯤鯓代天府走秀。圖／台南市政府提供

台灣時尚界大事「2023台北時裝周AW23」開幕大秀，今晚首度移師台南北門南鯤鯓代天府走秀，在燈光變幻及繽紛焰火結合傳統與時尚服裝，混搭中更添「台南味」，副總統賴清德也換上一席輕裝全程參與。

開幕秀由藝人黃子佼、陳明珠擔綱主持，邀請金馬影后謝盈萱、金馬最佳男配角劉冠廷、國民姊夫Akira、新生代演員林思宇(宇宙)等演藝人員共同參與，現場星光熠熠。

本季開幕主題大秀「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」以傳統藝術做為跨界主體，首度走出台北來到南鯤鯓代天府，特別邀請歌仔戲大師唐美雲演出，並結合傳統藝陣表演、表演藝術與時尚走秀，揭開7位頂尖台灣服裝設計師與7位傳統藝師的融心醞釀，共同創造出72套服飾大作，人間國寶漆藝家王清霜也親臨現場。

這次也特別邀請在地團隊安南區本淵寮朝興宮金獅陣演出，展現台南西港刈香傳統陣頭的魅力。本淵寮朝興宮金獅陣自1920年成立迄今超過百年歷史，從早年由護鄉衛土鄉勇團練，轉化為神明的護衛部隊，且金獅陣成員大多是村庄子弟世代傳承，充分展現過往先民寓兵於農的開墾精神。

副總統賴清德在文化部長史哲、台南市長黃偉哲等人陪同也全程參與，還穿上出自設計師之手的輕便上衣相當吸睛。

賴清德表示，台南南鯤鯓代天府是國定古蹟，同時也是全台王爺總廟、全球王爺信仰中心，在這樣場地融合傳統與現代元素，以最具代表性的南鯤鯓牌樓為主題背景舉辦時裝秀，更讓人感受到文化歷久不衰豐富底蘊。

黃偉哲表示，文化是一座城市最珍貴資產，台南作為一座富有歷史和文化底蘊城市，擁有豐富人文藝術之美，能夠在南鯤鯓代天府舉辦融合傳統與現代開幕秀，更添台南味。

台灣時尚界大事「2023台北時裝周AW23」開幕大秀，今晚首度移師台南北門南鯤鯓代天府走秀，副總統賴清德（中）等人與會。圖／台南市政府提供
台灣時尚界大事「2023台北時裝周AW23」開幕大秀，今晚首度移師台南北門南鯤鯓代天府走秀，副總統賴清德（中）等人與會。圖／台南市政府提供
台灣時尚界大事「2023台北時裝周AW23」開幕大秀，今晚首度移師台南北門南鯤鯓代天府走秀。圖／台南市政府提供
台灣時尚界大事「2023台北時裝周AW23」開幕大秀，今晚首度移師台南北門南鯤鯓代天府走秀。圖／台南市政府提供
台灣時尚界大事「2023台北時裝周AW23」開幕大秀，今晚首度移師台南北門南鯤鯓代天府走秀。圖／台南市政府提供
台灣時尚界大事「2023台北時裝周AW23」開幕大秀，今晚首度移師台南北門南鯤鯓代天府走秀。圖／台南市政府提供

南鯤鯓代天府

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