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嘉市鬧區歷史建築文化路郵局整修牛步 王美惠批交通部行政怠惰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市歷史建築文化路郵局發包整修外牆等工程，2021年施工原訂去年5月前完工，延宕至今未完工，立委王美惠痛批交通部行政怠惰。圖／王美惠服務處提供
嘉義市歷史建築文化路郵局發包整修外牆等工程，2021年施工原訂去年5月前完工，延宕至今未完工，立委王美惠痛批交通部行政怠惰。圖／王美惠服務處提供

嘉義市歷史建築文化路郵局，位在鬧區文化商圈，郵局發包整修外牆等工程，2021年施工原訂去年5月前完工，延宕至今未完工，立委王美惠上午質詢交通部長王國材，痛批行政怠惰，嚴重延誤郵局整修及資產活化。郵局說，預定6月底完工，目前正研擬活化營運計畫。

王美惠質詢說，文化路郵局位於市中心，是嘉市重要代表性建築，郵局外牆整修工程，2021年5月施工，原本工期1年，預計去年就可以完工，卻延宕1倍工時，預算再追加370多萬，原預算4300萬。現雖屆完工日期，但郵局卻對建物活化完全沒有規畫，無心將國家資產效益最大化，還在修繕就要賤租資產，現即將完工又全無規畫，交通部行政怠惰。

王國材說，文化路郵局活化規畫，將督促郵局加緊腳步，研擬建築活化最佳方案。郵局說，整修工程包括外牆磁磚翻新、門廊、車寄、周邊人行道整修等，預定6月底完工，郵局規畫郵政文物展示區，營運計畫研擬中。

原文化路郵局位於知名文化路夜市上，建築物從蘭井街到光彩街間，占據大片文化路黃金地段，被列為歷史建築後，辦公廳舍移至光彩街巷內，因外牆整修周邊架起圍籬、鷹架、帆布，看起來有如廢墟，整修工程快2年，逛街民眾懷疑工程還在進行嗎？

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