新港164線爆裂 水公司辦地方說明允7處窨井增透氣管

嘉義縣嘉164縣道新港鄉大潭村自來水公司施工管制封閉路段，2月22日發生爆裂造成柏油路面碎裂引譁然。今天中午水公司第五區管理處副處長蔡博淵於大潭活動中心向民代及地方民眾說明，允諾7處窨井接引管線至綠帶透氣及施作防水，解決民眾憂再爆疑慮。

說明會上，鄉長葉孟龍、縣議員林秀琴、陳文忠、黃啟豪、林岱杰及鄉代表林嘉慶等人提問；葉孟龍指出，當天道路爆裂原因尚無釐清，施工廠商執意修復很不妥，其他窨井透氣孔也需增設，強調164縣車流大是重要道路，要以最高標準來檢驗各項報告，確保民眾用路安全。

蔡博淵指出，經調查此事件是因為窨井人孔蓋下地，形成密閉空間，加上滲入窨井內地下水含有機物，與微生物作用反應產生氣體，且因孔蓋下地後，通氣孔覆蓋全失去排氣功能，導致窨井內一氧化碳壓力升高，導致事發日施工廠商於距窨井20公尺處挖掘震動時，造成氣體抬升窨井混凝土頂板及鄰近路面，造成路面隆起破裂。

縣府建設處表示，簡報內容補充、責任釐清部分水公司須補送報告，另7個窨井都增加通氣管到綠帶增加透氣，在重鋪路面期間，請持續做監測，若一周內的數據變化大，請立即回報縣府，掌握現場即時狀況。

建設處也指出，水公司要針對今天說明會上鄉長、各民代所提出的問題，做後續如何辦理改善回應表，放入檢討報告內，經縣府、新港鄉長及各民代審查，皆確認後續施工無疑慮後，再繼續施工開工。