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嘉義縣長翁章梁化身宣導大使 防詐音檔將隨垃圾車放送

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（前排左三）化身宣導大使，防詐宣導將隨垃圾車放送。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣長翁章梁（前排左三）化身宣導大使，防詐宣導將隨垃圾車放送。圖／嘉義縣警察局提供

警政署近來加強防詐宣導，嘉義縣長翁章梁擔任領頭羊，整合局處資源成立嘉義打詐隊，並化身宣導大使，錄製防詐宣導影音資料，音檔將結合18鄉鎮垃圾車、回收車，在大街小巷推播放送，影片也會上架地方第4台電視頻道、臉書社團等社群媒體播放。

警方表示，目前已在社群媒體、電視台及廣播電台上架警政署署長黃明昭錄製的「阿昭署長來宣導」5項詐騙手法識詐影片，未來將加入縣長翁章梁錄製的防詐宣導影音檔案，以鋪天蓋地防詐宣導，讓民眾認識詐騙集團的慣用詐騙手法，增強民眾防詐免疫力。

嘉義縣警察局長林宏儒說，網路資訊發達，詐騙手法日新月異，切記「你要對方的利潤，但歹徒要你的本金」，若看到穩賺不賠、花小錢賺大錢的廣告，不要相信陌生人會教人賺錢，提到錢就要提高警覺、多方查證，不要聽從指示操作ATM或網路銀行轉帳，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110請求警方協助。

嘉義縣長翁章梁（左）化身宣導大使，防詐宣導將隨垃圾車放送。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣長翁章梁（左）化身宣導大使，防詐宣導將隨垃圾車放送。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣長翁章梁（左）化身宣導大使，防詐宣導將隨垃圾車放送。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣長翁章梁（左）化身宣導大使，防詐宣導將隨垃圾車放送。圖／嘉義縣警察局提供

詐騙集團 嘉義 社群媒體

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