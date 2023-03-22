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不忍芒果老樹移植他處 古坑鄉長「為樹請命」就近管護

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉水碓南橋兩側46棵芒果老樹，近日陸續移植至古坑河濱公園就近保存。圖／民眾提供
雲林縣古坑鄉水碓南橋兩側46棵芒果老樹，近日陸續移植至古坑河濱公園就近保存。圖／民眾提供

位在雲林縣古坑鄉通往斗六市主要幹道154乙線的水碓南橋，正在進行拓寬工程，最近有民眾發現道路兩側的芒果老樹不見了，紛紛打探去向，縣府工務處原本要移植到虎尾樹木銀行，經過古坑鄉長林慧如協調「為老樹請命」，46棵樹木已陸續移植到古坑河濱公園，由公所就近管護，鄉民也看得見，較為放心。

水碓南橋是古坑、斗六交通往來的重要橋梁，車流量龐大，不過橋梁已使用超過40年過於老舊，加上橋梁梁底高度不足、落墩數過多，且橋墩裸露或龜裂脫落，早不符合治理需求，汛期每逢豪大雨來臨，便增加許多通水斷面不足的風險，縣府斥資總工程經費2.6億元施作拓寬工程。

橋梁要拓寬，沿線的芒果老樹因應工程必須移植，林慧如回憶，這些老樹是外公黃朝文時任鄉長留下來的公共造產，至今逾半世紀，對古坑鄉民而言，刻畫著童年與當代的共同記憶。

縣府工務處在辦理各項公共工程時，經常陷於找不到樹木移植地點之苦，加上為保護珍貴的老樹，與特殊、稀有及具保存意義的樹木，去年在虎尾高鐵特定區開闢面積達4.5公頃的「樹木銀行」，此次水碓南橋的芒果老樹，原也計畫移植至此。

林慧如說，當聽聞芒果老樹要移植到20多公里遠的虎尾時，內心百感交集，也十分不捨，因此向縣府爭取將46棵老樹就近移植至古坑河濱運動公園，經過協調，縣府從善如流，近日陸續展開移植作業，讓老樹得以在古坑終老，永續生命。

水碓南橋改建工程採4跨預力I型梁橋型式施作，改善包括橋樑及道路總長650公尺、橋面總寬18公尺，另也拓寬兩側銜接引道，改善防汛道路銜接等，結構更有耐久性，也可提升道路安全品質，提高防洪能量，工期510個日曆天，預計明年7月31日前完工。

雲林縣古坑鄉通往斗六市主要幹道水碓南橋正在施作改建工程，兩側的芒果老樹近日陸續移植至古坑河濱公園。圖／民眾提供
雲林縣古坑鄉通往斗六市主要幹道水碓南橋正在施作改建工程，兩側的芒果老樹近日陸續移植至古坑河濱公園。圖／民眾提供
雲林縣古坑鄉通往斗六市主要幹道水碓南橋正在施作改建工程，道路將會拓寬。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉通往斗六市主要幹道水碓南橋正在施作改建工程，道路將會拓寬。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉水碓南橋兩側的芒果老樹，多半樹齡超過半世紀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉水碓南橋兩側的芒果老樹，多半樹齡超過半世紀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉通往斗六市主要幹道水碓南橋正在施作改建工程，圖為完工模擬圖。圖／雲林縣政府提供
雲林縣古坑鄉通往斗六市主要幹道水碓南橋正在施作改建工程，圖為完工模擬圖。圖／雲林縣政府提供

古坑 芒果 鄉長

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