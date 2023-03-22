北外環道路經永康中華路惹怨 營建署：該路線不用拆250戶民宅

台南都會區北外環道路第4期工程將串連國道1號永康交流道到安平地區的交通路網，但因高架橋會行經車流密度高的永康區中華路，當地住戶擔心未來交通恐更混亂，且距離兩旁房子不到4.5公尺，空汙、噪音24小時不斷，「根本在剝百姓皮！」營建署表示，該路線不必拆民宅，對全線施作影響最小，會持續與居民溝通協調，才繼續設計作業程序。

為改善南科對外交通問題，台南市政府向營建署爭取北外環快速道路，分4期興建。1期工程為高鐵到南科，已在2015年完工通車；去年3期南科到永安橋通車；2期為台江大道至台19線溪頂寮大橋，目前施工中；4期規畫銜接2期的溪頂寮大橋，經鹽水溪北側跨河到南側，沿永康中華路往西至台17線觀海橋，長3.7公里，因行經市區人口、車流密集處，引起較大反彈。

北外環自救會今與營建署南區工程處、市府工務局開協調會，自救會成員蔡善甄激動表示，鹽水溪南側的中華路只有30公尺，北側的府安路15公尺，但後面還能做棒球場，政府卻不在府安路施工，且設置2個匝道，高架橋3樓高，距離兩旁房子不到4.5公尺，「未來勢必空汙、噪音、震動不停，誰還敢住？整排屋主恐怕都要破產」，痛批政府在剝百姓皮，陳情數次都在狗吠火車。

營建署南區工程處表示，為消除居民疑慮，未來會增設隔音牆，施工維持原有車道數量，不會造成居民進出困難，原本是設計混凝土橋，有爭議的中華路將改採鋼橋設計，減少落墩數與梁身，整體量體看起來會較小，且全線沒有拆到民宅，只有徵收久井加油站一部分的加油島，去年環評也已通過，盡量以影響民眾最小、發揮最大利益去配置整體路線。

南區處指出，鹽水溪北岸為住宅區，且府安路僅有10至15公尺，若路線經北岸至少要拆250戶民宅；中華路有30到40公尺寬，民宅約30戶，其餘多為工業區，高架橋設在中央分隔島上，不必拆民宅，影響最小，對於服務北區、中西區、安平區民眾的交通效益更大。