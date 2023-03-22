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消防員長期被凹？台南藍綠議員：待命3小時給薪或補休

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警察局長廖宗山上午在議會舉行外勤警消人員勤休制度專案報告。記者吳淑玲／翻攝
台南市警察局長廖宗山上午在議會舉行外勤警消人員勤休制度專案報告。記者吳淑玲／翻攝

台南市議會臨時會今天進行專案報告探討警消工作權有無違憲，國民黨團怒嗆消防局長李明峰在任12年，基層兄弟一個月加班超過135小時，超時又不能申請加班費，長期被凹加班費，主張待命不等於休息，打火兄弟跟國民黨團陳情，指健康權和工作權長期不受尊重，滿腹怒火。民進黨議員也爭取這3小時應給加班費，若超出上限盼給補休。

議員蔡育輝指出，應該深切了解司法院108年的釋字785精神，好好照顧部屬全力為屬下爭福利，打火兄弟跟黨團陳情，一天24小時當班，只給21小時的上班時數，白天休息1小時，晚上休息2小時，實際是在待命，卻不給加班費，完全違反釋憲的健康權和工作權。現在是違憲又凹基層太久。有加班事實能不能算加班，合理嗎？希望台南市率先做全國的楷模。

民進黨市議員李宗翰也說，消防署提出2小時休息時間的制度，但這項美意卻成為基層人員的負擔。原本的休息時間是讓外勤基層可以安心休息的狀態，但因為人員不足實際上根本只要一有任務就要出勤的待辦狀態。

李宗翰說，這樣的嘉獎不是一個好方案也被大法官解釋不能執行，相當於加班費的超勤津貼上限只有1萬9000元也給不夠，跟基層坦言人員不足，超勤的時數可延後到未來補足人力時再給同仁補休。

議員林美燕說，市長黃偉哲都同意消防局1400人的預算員額，至今消防人員只有1172人，缺200多人為何不補足；尤榮智說，打火兄弟工作非常辛苦，應補足基層加班補助，明年增加員額180人應盡速補足。

消防局長李明峯回應，這是中央的規定，但已了解基層同仁需要什麼，這幾天會召開會議決定。也會針對議員的提案進行規畫，透過調整休息時間的配套機制並精算人力保障消防同仁的權益。

台南市消防局指出，原本台南市消防員額為1220人，去年已修正組織編制，將增加477人，市長黃偉哲也已同意消防局於明年編列180名預算員額，人力增補需由消防署訓練分發，明年將先增補43人，並將逐年增補，目標3年補足477人。多位議員爭取讓台南子弟調調返鄉服務，也將全力辦理。

台南市消防局長李明峯上午在議會舉行外勤警消人員勤休制度專案報告。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局長李明峯上午在議會舉行外勤警消人員勤休制度專案報告。記者吳淑玲／翻攝

加班費 議員 台南

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