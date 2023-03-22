消防員長期被凹？台南藍綠議員：待命3小時給薪或補休

台南市議會臨時會今天進行專案報告探討警消工作權有無違憲，國民黨團怒嗆消防局長李明峰在任12年，基層兄弟一個月加班超過135小時，超時又不能申請加班費，長期被凹加班費，主張待命不等於休息，打火兄弟跟國民黨團陳情，指健康權和工作權長期不受尊重，滿腹怒火。民進黨議員也爭取這3小時應給加班費，若超出上限盼給補休。

議員蔡育輝指出，應該深切了解司法院108年的釋字785精神，好好照顧部屬全力為屬下爭福利，打火兄弟跟黨團陳情，一天24小時當班，只給21小時的上班時數，白天休息1小時，晚上休息2小時，實際是在待命，卻不給加班費，完全違反釋憲的健康權和工作權。現在是違憲又凹基層太久。有加班事實能不能算加班，合理嗎？希望台南市率先做全國的楷模。

民進黨市議員李宗翰也說，消防署提出2小時休息時間的制度，但這項美意卻成為基層人員的負擔。原本的休息時間是讓外勤基層可以安心休息的狀態，但因為人員不足實際上根本只要一有任務就要出勤的待辦狀態。

李宗翰說，這樣的嘉獎不是一個好方案也被大法官解釋不能執行，相當於加班費的超勤津貼上限只有1萬9000元也給不夠，跟基層坦言人員不足，超勤的時數可延後到未來補足人力時再給同仁補休。

議員林美燕說，市長黃偉哲都同意消防局1400人的預算員額，至今消防人員只有1172人，缺200多人為何不補足；尤榮智說，打火兄弟工作非常辛苦，應補足基層加班補助，明年增加員額180人應盡速補足。

消防局長李明峯回應，這是中央的規定，但已了解基層同仁需要什麼，這幾天會召開會議決定。也會針對議員的提案進行規畫，透過調整休息時間的配套機制並精算人力保障消防同仁的權益。