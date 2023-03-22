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嘉市議會通過提高生育補助 假牙補助至80歲以上不排富

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議會通過假牙補助提高生育津貼預算，假牙優先補助80歲，休息時間議員與社會處長黃毅晨討論。 記者魯永明／攝影
嘉市議會通過假牙補助提高生育津貼預算，假牙優先補助80歲，休息時間議員與社會處長黃毅晨討論。 記者魯永明／攝影

嘉義市政府規畫將生育津貼從每胎8000元提高為2萬2000元，並將補助65歲以上弱勢裝全口假牙，擴大為80歲以上且不排富，兩項社會福利共追加5025萬元預算，上午議會臨時會聯審通過，附帶條件，假牙補助年齡往下滾動檢討。

不分藍綠議員對兩項福利都贊成，但議員戴寧要求提高假牙材質，讓老人滿意。議員蔡文旭要求調降年齡，他縣市都65歲可申請，且國人平均年齡男性77歲，不符假牙條件，女性84歲只能用假牙4年，宜比照房租津貼讓老人都能受益。

另，議員黃思婷、李奕德、MOLLY翎熹、孫貫志、黃敏修都發言，要求做好溝通、找牙醫師公會討論、考量假牙材質物價上漲等；社會處長黃毅晨說，80歲以上缺牙率12.7％優先辦理，再往下年齡調整。

針對生育津貼，MOLLY翎熹要求調降申請者設籍時間，縮短為10個月至半年；黃毅晨表示，目前生育津貼8000元加營養金6000元，合計1萬4千元，市長指示世代宜居，生育津貼翻倍調增，補助2萬2000元（含營養金）。

聯審會召集人張秀華宣布兩項福利預算通過，假牙補助年齡往下滾動檢討調整。社會處說，補助婦女生育、養育新生兒費用，產婦或配偶在新生兒出生前設籍嘉市1年以上，符合請領資格，以1年1500名新生兒計算，約需3300萬元，今年編生育津貼2100萬元，追加1200萬元。

全市65歲人口占17%，口腔健康影響長者生活品質，為滿足高齡者需求，修正補助對象，設籍嘉市5年以上、年滿80歲且全口無牙者，將可申請補助裝全口假牙，費用4萬5000元，初估約850人有需求，追加3825萬元。

假牙 生育

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