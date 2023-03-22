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好乾！曾文水庫面臨水位10％保衛戰

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
久旱不雨，曾文水庫上游集水區水域大量龜裂，面臨水位10趴保衛戰。圖／本報資料照
久旱不雨，曾文水庫上游集水區水域大量龜裂，面臨水位10趴保衛戰。圖／本報資料照

南台灣乾旱嚴重，供水嚴峻，曾文水庫最新水情資料蓄水率僅剩11.29％，逼近10%，水情日益緊繃，南區水資源局疾呼民眾落實節水。

根據南區水資源局水情資料顯示，曾文水庫蓄水量5721萬噸（11.29％）、烏山頭水庫5679萬噸（71.7%），曾文加上烏山頭共計1億1400萬噸（19.45％），南化水庫為3519萬噸（39.32％)。

南區水資源局統計，去年上游累積降雨量，甚至比2021年百年大旱同期還少112毫米，而台灣已逾1260天沒颱風登陸，南台灣已超過600天沒有大雨（降雨量大於200毫米），水情更雪上加霜。

南水局說，曾文水庫發電後的水可排放至烏山頭水庫，日前為調配水源，已將曾文水庫的水排入烏山頭水庫，是當前烏山頭水庫仍有7成蓄水率原因。目前就是盡量「騰空」曾文水庫，希望汛期來多裝一些水。

而曾文水庫上游乾旱，去年南部地區累積降雨量也是近30年來最低，但在各單位密切合作，努力節水、多元供水調控作為下，供水仍較2年前穩定，只是老天爺不幫忙，水情越來越緊張。

台南是橙色水情燈號，民生用水夜間10點至翌晨6點減壓供水，每月1000度以上工業用水戶節水10％為目標。南水局說，每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、三溫暖、水療、洗車等業者，還有其他非生活必需的用水，減量供水10％循序漸進至減量20％，降低產業衝擊。

台南市政府也說，針對每月用水逾1000度用水大戶未達節水標準者，已開出68張勸導單，二度未配合節水者，強制執行水表鉛封，迄已執行269處，鉛封率約37％，已超前部屬整備19口抗旱井供應工業次級用水，每日可出水3萬噸，已有2家廠商申請評估中。

另外，市府已於歸仁、善化2處建築工地汲取地下水，待RO淨水設備設置完成，如水質符合標準即可納入自來水供水使用，估計善化每日約可供水1600噸、歸仁為900噸，除多找水，也期望民眾一起響應節水。

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