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注意！配合立體停車場施工 台南監理站部分不開放停車
台南市交通局表示，配合東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之目標立體停車場新建工程」即將施工，22日起，基地內原屬台南監理站汽機車洽公停車區將暫停開放，請洽公民眾多利用林森路一段路邊汽車停車格及大東夜市旁路外機車停車場。
交通局長王銘德表示，該工程今年1月18日由市長黃偉哲主持開工動土典禮，歷經完成前置土地鑑界、鄰房鑑定及5大管線審查工作，即將展開後續施工圍籬及地上物拆除作業，影響現有監理站民眾洽公停車供給，呼籲民眾配合台南監理站停車規畫依序停放， 並可多利用林森路一段路邊汽車停車格及大東夜市旁路外機車停車場停放車輛。
局長王銘德指出，整體工程預計工期為900日曆天，規畫地下一層地上7層立體多目標使用，預計2025年9月完工後，可提供545席汽車，857席機車格位，不但有效改善台南監理站及鄰近地區的停車供給外，未來結合智慧化停車管理，更能提升整體停車服務品質及營造智慧友善的停車環境。
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