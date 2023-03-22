快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市大火波及平安燈籠卻完好 店家：城隍爺顯靈庇佑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
果汁店歷經大火波及，店門前的平安燈籠竟完好無缺。圖／屋主提供
果汁店歷經大火波及，店門前的平安燈籠竟完好無缺。圖／屋主提供

日前嘉義市吳鳳北路發生火警，連棟商店土魠魚羹店、甜品店、來來果汁店、花草店均被波及，所幸無人受困受傷。事後果汁店謝姓店主整理殘破店面時發現掛在門口的平安燈籠在幾百度燃燒的環境下竟神奇的完好無缺，身為城隍爺契子女的他，認為是住家附近的嘉邑城隍廟城隍爺顯靈庇佑。

本月15日上午10點多嘉義市吳鳳北路靠近民族路發生火警，火勢一發不可收拾，該排為連棟商店，有土魠魚羹店、甜品店、來來果汁店、花草店均被波及，所幸無人受困受傷。

「來來果汁店」老闆謝水吉回憶火警發生後，有很多朋友很窩心的過來關心及慰問，整理殘破店面時，他發現掛在店門口的平安燈籠在幾百度燃燒的環境下竟神奇的完好無缺，令他嘖嘖稱奇，因為他是城隍爺的契子女，認為是對面的嘉邑城隍廟城隍爺顯靈庇佑將傷害降至最低。

果汁店謝姓店主整理殘破店面時發現平安燈籠在幾百度燃燒的環境下竟神奇的完好無缺，認為是城隍爺顯靈庇佑。圖／屋主提供
果汁店謝姓店主整理殘破店面時發現平安燈籠在幾百度燃燒的環境下竟神奇的完好無缺，認為是城隍爺顯靈庇佑。圖／屋主提供
當時火勢延燒到果汁店家。圖／本報資料照片
當時火勢延燒到果汁店家。圖／本報資料照片

城隍爺

延伸閱讀

嘉義市大北門文化觀光商圈停車問題有解 民營停車場5月啟用營運

嘉義市校園配合新防疫政策 關注疫情發展隨時調整

鼓勵青年勇敢築夢 嘉義市挺青年創業最高90萬

朴子傳統豆花賣一甲子 第三代兄弟合力轉戰嘉義市展店

相關新聞

台南永康臨時轉運站24日啟用 民嘆等20年、用生命換來的

台南市永康鹽行地區台一省道國道客運路邊停靠爭道亂象，市府規畫在永康物流及轉運專區內興建轉運站，且於工程過渡時期先行設置「...

北外環道路經永康中華路惹怨 營建署：該路線不用拆250戶民宅

台南都會區北外環道路第4期工程將串連國道1號永康交流道到安平地區的交通路網，但因高架橋會行經車流密度高的永康區中華路，當...

消防員長期被凹？台南藍綠議員：待命3小時給薪或補休

台南市議會臨時會今天進行專案報告探討警消工作權有無違憲，國民黨團怒嗆消防局長李明峰在任12年，基層兄弟一個月加班超過13...

嘉市議會通過提高生育補助 假牙補助至80歲以上不排富

嘉義市政府規畫將生育津貼從每胎8000元提高為2萬2000元，並將補助65歲以上弱勢裝全口假牙，擴大為80歲以上且不排富...

注意！配合立體停車場施工 台南監理站部分不開放停車

台南市交通局表示，配合東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之目標立體停車場新建工程」即將施工，22日起，基地內原屬台南監...

嘉義市大火波及平安燈籠卻完好 店家：城隍爺顯靈庇佑

日前嘉義市吳鳳北路發生火警，連棟商店土魠魚羹店、甜品店、來來果汁店、花草店均被波及，所幸無人受困受傷。事後果汁店謝姓店主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦