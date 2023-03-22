嘉義市大火波及平安燈籠卻完好 店家：城隍爺顯靈庇佑

日前嘉義市吳鳳北路發生火警，連棟商店土魠魚羹店、甜品店、來來果汁店、花草店均被波及，所幸無人受困受傷。事後果汁店謝姓店主整理殘破店面時發現掛在門口的平安燈籠在幾百度燃燒的環境下竟神奇的完好無缺，身為城隍爺契子女的他，認為是住家附近的嘉邑城隍廟城隍爺顯靈庇佑。

本月15日上午10點多嘉義市吳鳳北路靠近民族路發生火警，火勢一發不可收拾，該排為連棟商店，有土魠魚羹店、甜品店、來來果汁店、花草店均被波及，所幸無人受困受傷。