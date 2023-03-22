聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市大火波及平安燈籠卻完好 店家：城隍爺顯靈庇佑
日前嘉義市吳鳳北路發生火警，連棟商店土魠魚羹店、甜品店、來來果汁店、花草店均被波及，所幸無人受困受傷。事後果汁店謝姓店主整理殘破店面時發現掛在門口的平安燈籠在幾百度燃燒的環境下竟神奇的完好無缺，身為城隍爺契子女的他，認為是住家附近的嘉邑城隍廟城隍爺顯靈庇佑。
本月15日上午10點多嘉義市吳鳳北路靠近民族路發生火警，火勢一發不可收拾，該排為連棟商店，有土魠魚羹店、甜品店、來來果汁店、花草店均被波及，所幸無人受困受傷。
「來來果汁店」老闆謝水吉回憶火警發生後，有很多朋友很窩心的過來關心及慰問，整理殘破店面時，他發現掛在店門口的平安燈籠在幾百度燃燒的環境下竟神奇的完好無缺，令他嘖嘖稱奇，因為他是城隍爺的契子女，認為是對面的嘉邑城隍廟城隍爺顯靈庇佑將傷害降至最低。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言