百年嘉義公園環境改善工程再現小西湖風華 下月重啟開放

百年嘉義公園是嘉義市知名觀光景點，也是嘉義出身的台灣美術巨擘陳澄波，生前經常休閒作畫地點，深具豐富文史底蘊，因年代久遠，部分設施老舊破損，市府去年分期辦理公園環境改善工程，其中「小西湖」、「舊阿里山小火車頭停放區」工程，施工年餘，預定下月重新啟用。

公園內知名景點，包括尿尿小童修復、兒童遊樂場等都修復啟用，但過去集團結婚景點小西湖，以及原阿里山小火車停放區，用鐵皮圍籬圍住，長期施工，居民遊客無法休閒賞玩，最近工程停擺，居民說，工程做做停停，不知何時完工，希望加快施工進度，擦亮百年公園招牌。

市府建設處說，嘉義公園進行環境改善工程，分期辦理以擦亮歷史痕跡為主軸，進行整體改善計畫，主要對公園西側區域整體改善，空間整合，配合無障礙環境營造，將原有各自獨立太空遊戲場、噴水池、尿尿小童區，進行景觀上縫合，將噴水池再次打開，讓水和民眾更接近；開放噴水池空間同時延伸至開闊的太空城堡遊戲場，去年完工開放。

第二期工程，針對現況小西湖區域、舊日式泳池（火車頭區）、參道區域等進行修繕，小西湖區域因現況池底漏水，考量早年噴水設計電子管路不符時宜，考量漏電與整體安全性，原有人造設施減量（金字塔噴泉），透過複層水生植栽，營造自然感水岸環境，淨化現況，引源至外部溪流的水質。