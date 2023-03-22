快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年嘉義公園環境改善工程再現小西湖風華 下月重啟開放

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府去年分期辦理公園環境改善工程，其中「小西湖」、「舊阿里山小火車頭停放區」工程，施工年餘，預定下月重新啟用。記者魯永明／攝影
嘉市府去年分期辦理公園環境改善工程，其中「小西湖」、「舊阿里山小火車頭停放區」工程，施工年餘，預定下月重新啟用。記者魯永明／攝影

百年嘉義公園是嘉義市知名觀光景點，也是嘉義出身的台灣美術巨擘陳澄波，生前經常休閒作畫地點，深具豐富文史底蘊，因年代久遠，部分設施老舊破損，市府去年分期辦理公園環境改善工程，其中「小西湖」、「舊阿里山小火車頭停放區」工程，施工年餘，預定下月重新啟用。

公園內知名景點，包括尿尿小童修復、兒童遊樂場等都修復啟用，但過去集團結婚景點小西湖，以及原阿里山小火車停放區，用鐵皮圍籬圍住，長期施工，居民遊客無法休閒賞玩，最近工程停擺，居民說，工程做做停停，不知何時完工，希望加快施工進度，擦亮百年公園招牌。

市府建設處說，嘉義公園進行環境改善工程，分期辦理以擦亮歷史痕跡為主軸，進行整體改善計畫，主要對公園西側區域整體改善，空間整合，配合無障礙環境營造，將原有各自獨立太空遊戲場、噴水池、尿尿小童區，進行景觀上縫合，將噴水池再次打開，讓水和民眾更接近；開放噴水池空間同時延伸至開闊的太空城堡遊戲場，去年完工開放。

第二期工程，針對現況小西湖區域、舊日式泳池（火車頭區）、參道區域等進行修繕，小西湖區域因現況池底漏水，考量早年噴水設計電子管路不符時宜，考量漏電與整體安全性，原有人造設施減量（金字塔噴泉），透過複層水生植栽，營造自然感水岸環境，淨化現況，引源至外部溪流的水質。

舊日式泳池區考量過往歷史遺構與現在大家對火車頭共同回憶，以光影藝術的手法，塑造夜間特色景觀，忠烈祠（參道）部分透過植栽調整，將下層參道軸線更加清晰呈現，透過一層一層抽絲剝繭，尋找嘉義公園的歷史記，工程經費3500萬，去年3月22日開工，工期原定3月8日完工，因變更設計停工，預計本月底完工，4月驗收後開放。

嘉市府去年分期辦理公園環境改善工程，施工年餘，預定下月重新啟用。記者魯永明／攝影
嘉市府去年分期辦理公園環境改善工程，施工年餘，預定下月重新啟用。記者魯永明／攝影
嘉市府去年分期辦理公園環境改善工程，其中「小西湖」、「舊阿里山小火車頭停放區」工程，施工年餘，預定下月重新啟用。記者魯永明／攝影
嘉市府去年分期辦理公園環境改善工程，其中「小西湖」、「舊阿里山小火車頭停放區」工程，施工年餘，預定下月重新啟用。記者魯永明／攝影
嘉市府去年分期辦理公園環境改善工程，其中「小西湖」、「舊阿里山小火車頭停放區」工程，施工年餘，預定下月重新啟用。記者魯永明／攝影
嘉市府去年分期辦理公園環境改善工程，其中「小西湖」、「舊阿里山小火車頭停放區」工程，施工年餘，預定下月重新啟用。記者魯永明／攝影

嘉義 太空

延伸閱讀

高虹安看新竹棒球場案疑點重重 將組公共工程查核小組

477工程 北京副中心拚建設

石門楓林大橋伸縮縫太吵了 公所改善盼用路更安靜

台南聖功女中22人繁星上頂大 8成上國立大學

相關新聞

台南永康臨時轉運站24日啟用 民嘆等20年、用生命換來的

台南市永康鹽行地區台一省道國道客運路邊停靠爭道亂象，市府規畫在永康物流及轉運專區內興建轉運站，且於工程過渡時期先行設置「...

北外環道路經永康中華路惹怨 營建署：該路線不用拆250戶民宅

台南都會區北外環道路第4期工程將串連國道1號永康交流道到安平地區的交通路網，但因高架橋會行經車流密度高的永康區中華路，當...

消防員長期被凹？台南藍綠議員：待命3小時給薪或補休

台南市議會臨時會今天進行專案報告探討警消工作權有無違憲，國民黨團怒嗆消防局長李明峰在任12年，基層兄弟一個月加班超過13...

嘉市議會通過提高生育補助 假牙補助至80歲以上不排富

嘉義市政府規畫將生育津貼從每胎8000元提高為2萬2000元，並將補助65歲以上弱勢裝全口假牙，擴大為80歲以上且不排富...

注意！配合立體停車場施工 台南監理站部分不開放停車

台南市交通局表示，配合東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之目標立體停車場新建工程」即將施工，22日起，基地內原屬台南監...

嘉義市大火波及平安燈籠卻完好 店家：城隍爺顯靈庇佑

日前嘉義市吳鳳北路發生火警，連棟商店土魠魚羹店、甜品店、來來果汁店、花草店均被波及，所幸無人受困受傷。事後果汁店謝姓店主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦