護台南龍崎牛埔泥岩地景 立委、環團連出手出擊廢環評

環保團體為促請政府保護珍貴台南龍崎牛埔地貌，正連署要求廢止歐欣掩埋場的舊環評，時代力量立委陳椒華昨也在院會臨時提案要求廢止歐欣掩埋場環評。台南社大研究員晁瑞光也在臉書請政府高官正視「台灣價值」，不要「出賣台灣土地、欺騙人民」。

陳椒華在臉書表示，環保團體如台灣水資源保育聯盟、台灣蠻野心足生態協會，以及台南社區大學都指出，經過觀測，歐欣掩埋場的場址內及附近近幾年已出現風化嚴重、地質變形劇烈、汙染水資源的問題，甚至可能有崩毀的疑慮。請環保署、經濟部、農委會等單位確實查核近日環保團體所提出的歐欣場址崩塌新事證，依行政程序法廢止歐欣歷次環評審查。

陳椒華說，過去政府不願積極修環評法，導致「2019年6月前通過的老舊環評」缺乏退場機制，也造成2003年通過環評、2010年通過環差和環線差的歐欣掩埋場，無法透過環評法退場。

臉書寫著，環評法不能用，但慶幸的是，行政程序法可作為歐欣掩埋場的退場機制。因歐欣掩埋場和一旁的自然保留區與地質公園的保育目的完全不相容。因此，透過臨時提案促請行政院盡速成立跨部會小組，基於地質崩塌的風險、保護淺山生態方舟與維護世界遺產的完整性，責令環保署依行政程序法的「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者」、「其他為防止或除去對公益之重大危害者」，廢止歐欣掩埋場歷次環評審查結論。

昨天是國際森林日，晁瑞光在臉書寫著，台南西南有個很特別的地方，有著快速演變的環境地貌及植物演替的「龍崎彈藥工廠遺址」，該區域在大家的努力下，掩埋場的環評還是沒有廢置撤案，雖然大部分土地已爭取到地質公園及自然保留區，但核心區的牛埔溪流域中段，唯獨「歐欣掩埋場」的土地未畫入，國土計劃也沒有依特性畫為「國保二及國保一」，及徵收農業土地，還是原來彈藥工廠的工業區土地。

他說， 政府一直說掩埋場不做了，但沒告訴大家的是法律上只要此環評沒有廢止撤案，就是依然有效，「掩埋場、廢棄物處理」隨時可以再來，因此，龍崎掩埋場案還沒結束，政府高官應正視「台灣價值」，不要「出賣台灣土地、欺騙人民！」 龍崎牛埔泥岩惡地地景https://www.youtube.com/watch?v=SQ9nguw5xHE