阿里山腳下嘉市再現木都歷史風華 榮獲台灣景觀大獎

阿里山腳下的嘉義市，重現「木都」歷史風華，2019年市府推動「重現木都再造歷史現場計」，「木都2.0工作聚落」計畫結合木都文化、產業特點，日前為嘉市拿下第10屆台灣景觀大獎」首座「傑出獎」，至今已吸引15個單位和個人進駐修繕使用。

市府文化局近年在嘉義舊監獄宿舍群，分期推動「以修代租」計畫，園區定位作為木都2.0工作聚落，至今吸引15個單位和個人進駐修繕使用，除建築師、老屋修繕工班、白蟻防治公司、木建築營造等與木相關產業進駐，更讓更生人保護會嘉義分會、犯罪被害人保護協會號台灣嘉義分會及嘉義榮譽觀護人協進會也進駐修繕，做為推動司法矯正教育的推廣空間，。

今年文化局加速修繕腳步，進行19戶閒置空間規畫設計案，完成後預計可引進商業運營機制，提供木育教育、木業產業展示、藝文工作室、輕食、住宿體驗等多元內容，讓園區對木文化推動與運用更貼近民眾需求。同時在實驗木場旁設檜木建材銀行，收集民眾或公部門提供的二手木料，再利用於老屋修繕材料，讓木料循環使用永續發展。

市長黃敏惠說，1914至1963年嘉市歷經50年木都風華。面對昔日「木材之都」盛名，嘉市積累品牌價值，盤整在地木材產業文化資源，成為舊產業新生活再生機會，結合「創新、創意、創業」三創拚經濟。