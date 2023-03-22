台南永康臨時轉運站24日啟用 民嘆等20年、用生命換來的

台南市永康鹽行地區台一省道國道客運路邊停靠爭道亂象，市府規畫在永康物流及轉運專區內興建轉運站，且於工程過渡時期先行設置「永康臨時轉運站」，預定24日中午12時啟用。臉書台南式貼文「說是用命換來的轉運站也不為過！等了超過20年，每天險象環生的鹽行國道客運站周五將走入歷史，未來每天將不再有上百班國道客運停靠。」

永康鹽行地區長期以來客運停靠路邊載客，嚴重影響當地交通，車禍意外頻傳，今年1月5日下午1名70多歲婦人騎機車為閃前方停靠路邊載客的統聯客運，遭後方曳引車擦撞倒地，又被輾過，當場死亡。再度引發民代及里長關心及不滿，終於促成臨時轉運站啟用。

台南式說，今年1月不幸在這邊過世的阿婆，我不會忘記祢的。網友也紛紛留言希望婆婆在天之靈可以安息。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲日前現勘轉運站用地之後，深感地方鄉親對交通改善的殷切期盼，當場指示交通局應於一個半月內先行完成臨時轉運站，交通局全力趕工以及協調各客運業者，可趕在清明連假疏運尖峰前啟用。

「永康臨時轉運站」將於3月24日中午12時啟用，和欣、統聯、國光等3家國道客運業者將全數進駐，上下車均改停靠永康臨時轉運站，原來在中正北路台一線沿線交流道下及鹽行路口各站位也將同步取消不再停靠，請民眾注意改至新站搭乘。

王銘德表示，為便利接駁轉乘，大台南5路公車同步延駛至臨時轉運站，每日有88班次，採全新電動公車行駛，無論是接駁到鹽行地區或台南市區均相當便利。

此外，轉運站營運初期，交通局將於3月24日至4月5日安排接駁車，由原站點接送至臨時轉運站搭乘，每30分鐘一班車，24小時營運，接駁車將實施至清明連假結束為止，以利民眾熟悉臨時站點。

王銘德指出，本轉運站在規劃階段原本暫稱為永安轉運站，因位處永康交流道口，也是外地民眾進出台南的門戶，考量地名的辨識性，並尊重地方的建議，將正名為「永康臨時轉運站」，未來永久站也將一併沿用此站名。

「永康臨時轉運站」位於永康物流轉運專區內，永運一路及永運二路口，利用「廣停」用地規畫，採路邊停靠設計，將有3席國道客運候車月台，並設置100席汽車格位及75席機車停車位，雖是臨時站，也會有臨停接送區、無障礙臨停區及計程車排班區，十分便利，另利用貨櫃屋作為臨時轉運站售票處及候車室，日後均可回收，簡約且環保。