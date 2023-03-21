嘉縣未登記工廠納管改善計畫 提送率逾9成

未登記工廠提送改善計畫期限已於昨天截止，嘉義縣政府受理申請納管業者計有616家應提送改善計畫，截至收件截止日，計有583家提送，整體提送率已達95%。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，109年3月20日起積極輔導縣轄符合資格未登記工廠，去年更成立輔導團隊至廠區協助業者撰寫申請書或提供諮詢，且經濟發展處除鼓勵業者不論是否同意納管，均先行提送改善計畫外，2月間配合經濟部邀集尚未提送改善計畫業者辦說明會，盼業者都能於昨天前提送改善計畫。

縣府經發處表示，於未登記工廠提送改善計畫期限前，縣府除以書面函請業者依法提送外，近1個月來也持續針對未提送業者電話通知，部分業者表明會於期限前掛號郵寄，目前仍有33家尚未提送，如果業者是以掛號郵寄，將以郵戳為憑予以受理收件。

經發處指出，縣府就目前已申請納管的工廠，除協助提出改善計畫外，以提升廠房的環保及消防安全，將持續引導產業邁向智慧化製造；針對未提出改善計畫業者，將依工廠管理輔導法及特定工廠登記辦法相關規定，配合經濟部依法裁處。

嘉義縣政府設有「嘉義縣未登記工廠輔導服務團」，提供特定工廠相關業務免費諮詢服務，另外，相關法規、申辦流程及表格，民眾也可透過嘉義縣政府官網的全縣線上整合申辦服務查詢。