久旱未雨...雲林古坑樟湖春茶恐減產 消費者憂沒茶可喝

雲林古坑樟湖村茶園受久旱未雨影響，缺乏充足的水源灌溉，近半茶園的茶樹大面積枯死，引發消費端關心減產及影響價格；資深茶農廖永樹認為，盤商收購意願可能降低並轉往鄰近其他產區收購，不過尚不至於造成市場波動，整體來說毋須擔心「沒有茶可以喝」。

今年春茶生長期遇上缺水，灌溉不足以致茶樹乾渴枯死，現正採摘期，放眼望去大片萬綠茶園，多半呈現褐棕色，茶農盡可能收成，並找水源灌溉搶救茶樹生命值，「救活一棵是一棵」，水源不足的園區卻也只能「望園興嘆」。

根據縣府農業處初步統計，古坑鄉茶園已達168公頃受影響，尤以樟湖地區最嚴重，預期將會減產；據了解，茶農多會將貨交給在地茶廠或由盤商收購，部分採零售，提供散客訂購；至於是否影響價格，茶農認為，盤商收購意願可能降低，因此除了交貨給在地茶廠，另一方面也需加強零售，但也不會隨意漲價。

鄰近樟湖地區的茶產區包括嘉義梅山、阿里山等，廖永樹說，雖然也是缺水，不過其相對海拔比樟湖高，夜間濕氣重，因此產況未像樟湖這般嚴重，整體市場則仍算平穩。