嘉市監理站校園到點領牌服務 只有5部車來領牌

嘉義市監理站為推動微型電動二輪車領牌，原以為學生族群是電動二輪車的大宗用戶，上午特地到嘉義女中校園「到點服務」，卻只有5部車完成領牌，沒有想像中的熱絡；同學表示，許多因為沒有出廠證明、依規定不能載人將後踏板拆除麻煩、且宣導期有2年不急著申辦掛牌。

事前嘉義女中已先向同學宣導，微電車領牌到校服務當日，要攜帶車主身份證、印章、新領牌照登記書、來歷證明（國產車：製造商的出廠證明、進口車：海關進口與貨物稅完稅證明書）、統一發票、安全審驗合格證明書、強制汽車責任險等相關資料，另未滿18歲車主領牌需檢附家長同意書等證件，車輛經查核合格後，即可於現場領牌及核發行照。

不過，今天上午監理站來到校園卻只有5部機車前來檢驗掛牌；校長蔡枳松表示，原本有19部要申辦，但都因為沒有出廠證明書，最後只有5部符合資格。

現場辦理的同學說，其實有許多同學使用電動二輪車上下學也想配合政策，但是發現要符合資格驗車很麻煩；當中很多都是因為沒有出廠證明，再來是依規定不能載人，所以原本的後座踏板要拆除，「這個很難拆！」，機車行都要花不少時間才能拆下。申辦掛牌讓同學家長感到麻煩，覺得還有2年的緩衝期，且畢業後也可能到外地求學改換交通工具，所以都不想辦。

據了解，許多民眾當初購買微電車時有購買證明，因為這微電車可能轉了幾手再賣到民眾這邊，賣方並沒有附原廠證明書，如今掛牌新制上路，如果要出廠證明書甚至要多花一筆錢買，反正還有2年緩衝期，許多民眾不急著掛牌。

嘉義區監理所長黃萬益表示，電動二輪車從去年底開始納管要掛牌才能行駛，有不少高中學生騎乘，因此進入校園定點服務，民眾只要在今年底前完成掛牌，可節省450元規費。今天雖然驗車數不是很多，以後仍會考慮將這裡列為據點，繼續服務同學。