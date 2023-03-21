嘉義縣公共托育2025年將增250名 議員盼落實每鄉鎮

嘉義縣政府加強育兒環境，近兩年陸續開辦3家公托家園，目前評估各鄉鎮市幼兒出生數，預計在民雄、布袋、義竹、太保、新港、中埔、竹崎設置公共托育設施，目標2025年10個鄉鎮市共建置12所，再增加250名收托名額；縣長翁章梁說，減輕家長經濟和照顧壓力。

對於鹿草鄉沒在內，縣議員詹婉蓁表示，縣府常說馬稠後工業區在鹿草會帶動人口，那就應要超前部署先行規畫公共托育，不能因目前出生人口少等因素就跳過鹿草鄉，且盡可能落實到每鄉鎮。

縣長翁章梁表示，為建構完善育兒環境，提供平價、優質及便利性的育兒服務，公共托育家園再增加，減輕家長育兒經濟及照顧壓力，每名嬰幼兒每月收費1萬2千元，去年8月起政府補助5千5百元，家長僅需負擔6千5百元，透過非營利團體管理，提供普及托育服務。

縣府指出，縣內現有私立托嬰中心有2間，收托人數60人，自2021年到2022年間陸續開辦大林、朴子、水上3家公托家園，總收托36名幼兒，目前評估各鄉鎮市幼兒出生數，將在民雄、布袋、義竹、太保、新港、中埔及竹崎7個鄉鎮增設置公共托育設施。