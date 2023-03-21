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蒜頭剛採收就有人亂喊價 蘇治芬受理檢舉打擊蒜蟲

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年因少雨且欠南風，蒜果長得小，使單位面積產量下降。記者蔡維斌／攝影
今年因少雨且欠南風，蒜果長得小，使單位面積產量下降。記者蔡維斌／攝影

蒜頭才剛採收初就有人散布謠言試圖壓低蒜價，由於今年產量減少，蒜價如再被打壓農民不知如何是好，農糧署昨晚強調今年較去年減產4%且國際蒜價漲了6成，國內蒜頭產銷應穩定；立委蘇治芬今天也成立專責小組籲請農民只要發現有人打壓蒜價，可直接向服務處檢舉，一定用最快速度請檢調追查。

國內蒜頭主產地的雲林開始採收，預計可採收至清明節前後，今年因少雨加上缺乏南風，產量大減，農民吳志雄等人說，每分地正常可收約3、4千台斤，今年不少蒜田僅收1千多台斤失收2到4成，嚴重者還到5成。

四湖鄉蔡姓蒜農說，前幾天產地溼蒜價每台斤約35到40元，比去年好但產量少，每分地成本約4、5萬元，獲利有限，他很幸運還能賣到每台斤37至39元，依品質價格有差異，像今天收的蒜果較小每台斤就只賣28元，差很大，確實有盤商會亂喊價，尤其未來幾天採收的人多，價格會愈混亂。

面對有人刻意打壓或散布進口量多的謠言，農糧署昨晚緊急發布訊息，指今年栽種面積較少，預估產量為4萬9651噸，較去年5萬1980噸減產4%，尤其國際運費仍在高點，國際蒜價漲約6成，今年本產蒜應會穩定。

農糧署針對進口蒜也說明指出，台灣主要進口的阿根廷大蒜產期已結束，需到7月才能從再從埃及進口，今年1至3月海關通報進口約6600公噸蒜頭，加上國產蒜頭約4.9萬噸，仍不及台灣市場的需求量，所以沒有超量進口的情形，農民不必低價拋售。

立委蘇治芬今天也強調，她走訪多家蒜倉的庫存並不多且進口也未超量，呼籲農民不必驚慌，若遇有人散布不實消息打壓蒜價，可向其各鄉鎮服務處或秘書檢舉，將會用最快速度請檢調追查。

農糧署指出，乾燥中心約有100部烘乾機可同步處理1500公噸濕蒜，乾燥後常溫可貯存至10月，「雲林大蒜產業策略聯盟」可協助烘乾再分批出售，以穩定蒜價。

農民說今年雨少加上沒有南風，蒜頭單位面積產量減少快一半，才剛開始採收，價格就出現混亂，他們說，確實有人亂喊價打壓蒜價。記者蔡維斌／攝影
農民說今年雨少加上沒有南風，蒜頭單位面積產量減少快一半，才剛開始採收，價格就出現混亂，他們說，確實有人亂喊價打壓蒜價。記者蔡維斌／攝影
國內蒜頭產地的雲林，最近開始採收，即出現有人散布不實謠言企圖打壓蒜價。記者蔡維斌／攝影
國內蒜頭產地的雲林，最近開始採收，即出現有人散布不實謠言企圖打壓蒜價。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬成立專責小組受理農民檢舉散布不實謠言刻意打壓蒜價的人，將轉請檢調速查。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬成立專責小組受理農民檢舉散布不實謠言刻意打壓蒜價的人，將轉請檢調速查。記者蔡維斌／攝影

農民 雲林 蘇治芬

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