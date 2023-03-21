蒜頭剛採收就有人亂喊價 蘇治芬受理檢舉打擊蒜蟲

蒜頭才剛採收初就有人散布謠言試圖壓低蒜價，由於今年產量減少，蒜價如再被打壓農民不知如何是好，農糧署昨晚強調今年較去年減產4%且國際蒜價漲了6成，國內蒜頭產銷應穩定；立委蘇治芬今天也成立專責小組籲請農民只要發現有人打壓蒜價，可直接向服務處檢舉，一定用最快速度請檢調追查。

國內蒜頭主產地的雲林開始採收，預計可採收至清明節前後，今年因少雨加上缺乏南風，產量大減，農民吳志雄等人說，每分地正常可收約3、4千台斤，今年不少蒜田僅收1千多台斤失收2到4成，嚴重者還到5成。

四湖鄉蔡姓蒜農說，前幾天產地溼蒜價每台斤約35到40元，比去年好但產量少，每分地成本約4、5萬元，獲利有限，他很幸運還能賣到每台斤37至39元，依品質價格有差異，像今天收的蒜果較小每台斤就只賣28元，差很大，確實有盤商會亂喊價，尤其未來幾天採收的人多，價格會愈混亂。

面對有人刻意打壓或散布進口量多的謠言，農糧署昨晚緊急發布訊息，指今年栽種面積較少，預估產量為4萬9651噸，較去年5萬1980噸減產4%，尤其國際運費仍在高點，國際蒜價漲約6成，今年本產蒜應會穩定。

農糧署針對進口蒜也說明指出，台灣主要進口的阿根廷大蒜產期已結束，需到7月才能從再從埃及進口，今年1至3月海關通報進口約6600公噸蒜頭，加上國產蒜頭約4.9萬噸，仍不及台灣市場的需求量，所以沒有超量進口的情形，農民不必低價拋售。

立委蘇治芬今天也強調，她走訪多家蒜倉的庫存並不多且進口也未超量，呼籲農民不必驚慌，若遇有人散布不實消息打壓蒜價，可向其各鄉鎮服務處或秘書檢舉，將會用最快速度請檢調追查。