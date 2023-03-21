聽新聞
test
0:00 / 0:00
2023嘉義親子藝術節 4月1日民雄表藝中心園區登場
2023嘉義親子藝術節今舉行宣傳記者會，將在4月1至5日及4月8至9日在表演藝術中心全園區登場，將以萬花筒概念，結合數位科技互動，帶來音樂、戲創及偶戲多元演出，共有62場演出、22場工作坊、2檔展覽及4天的親子市集；縣長翁章梁表示，首次親子藝術節將數位科技藝術引進嘉義縣，為孩子們提供嶄新藝術體驗，歡度兒童節。
翁章梁表示，親子藝術節是第一次舉行，將在清明連續假期登場，除邀全台各表演藝術團體演出，還引進數位科技藝術，為孩子們提供嶄新藝術體驗；文化觀光局長徐佩鈴說，演藝廳及實驗劇場有沈浸式體驗的數位科技互動劇場「移動故事屋」、親子古典歌劇「謎思星球劇團」、以及日本來台演出寓言故事的「日本飛行船劇團」
文觀局表示，藝術節以萬花筒為主軸，戶外演出包含結合魁儡高蹺的身聲劇場、如果兒童劇團、momo家族親子唱跳及禾作社劇團環境劇場與街頭藝人表演秀；各工作坊及主題展覽，有謎思星球劇團的氣球工作坊、囝仔人的繪本說故事、三昧堂創意木偶團隊的傳統木偶工作坊。
文觀局指出，藝術節共有62場演出、22場工作坊、2檔展覽及4天的親子市集，期間在現場舉辦兒童節贈禮活動，民眾到現場拍照後上傳臉書打卡，就送可愛造型鉛筆，活動詳情請上嘉義縣表演藝術中心官網查詢。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言