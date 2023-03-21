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品茗「珍奶之父」私房茶 府城春日茶藝嘉年華24日登場
府城春日茶藝嘉年華將在本月24日於台南市文化中心登場，不同於以往的是品茗風格改採時尚風，並能品嘗到「珍奶之父」、翰林茶館創辦人凃宗和的私房茶，讓參與民眾體驗不一樣的春日茶會。
台南市茶藝促進會指出，府城春日茶藝嘉年華將於24日到26日連續3天，在台南市文化中心舉辦，將會有50個市集攤位，由總監邱靜琳策畫春日時尚嘉年華茶會，蕭宏能、王榛誼規畫陶藝創作，葉東泰、劉建志詩歌吟唱，還有蘭院子趙蘭清茶時尚、品茗連連看及古典美人旗袍社會長黃楨真帶領下彈奏曼陀林及穿插旗袍舞等活動。
翰林茶館創辦人凃宗和研發出號稱世界第一杯的珍珠奶茶，被稱為「珍奶之父」，改寫茶飲界歷史，去年因染疫猝逝，茶界紛表哀悼。台南市茶藝促進會表示，這次嘉年華品茗活動特別讓參與民眾來品味凃宗和的私房茶，可說是相當珍貴。
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