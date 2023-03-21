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嚴重旱災！雲林古坑樟湖茶樹大面積枯死 茶農下山載水應急

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑樟湖村茶園乾枯情形嚴重，枯死的茶葉一碰就碎。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑樟湖村茶園乾枯情形嚴重，枯死的茶葉一碰就碎。記者陳苡葳／攝影

最近幾個月以來，雲林古坑山區零降雨，全鄉近340公頃的茶樹面臨水源不足問題，目前初估約168公頃受影響；樟湖村長廖永樹說，2月中旬是茶樹萌芽期，但沒充足的水去澆灌，遑論吐新芽，現在進入收成期，最好的園區可收至3成，最差的狀況是茶樹整株枯死，沒得收成還「倒貼」，是近十年損失最慘重的一年，縣府明早辦理會勘後，將呈報中央認定天然災害救助標準。

金萱春茶正進入採摘期，但2月中旬萌芽期都沒有降雨，生長期至今1個多月乾渴枯死，前年旱災至少溪底還有溪水能維持茶樹生命，但今年可就沒那麼幸運，廖永樹說，能收成的茶園約有3成，眼下只能寄望梅雨季，盼11月的冬茶能順利收成「否則真的沒希望了！」

樟湖村黃姓茶農今天上午開著貨車載運農藥噴灑機具來回山上、山下數趟，他的茶園有設水塔，以接管方式抽取溪水至園區噴灑，但現在溪底都乾涸了，沒水能灌溉，只能親自載水應急，以保護茶樹生命為先止損。

「從沒遇過如此嚴重災情！」廖永樹種茶40年哀嘆道，「有灌溉的園區沒辦法採收，沒灌溉的園區卻只能眼睜睜望著茶樹枯死」；他以自己的烏龍茶園估算，每公頃包含有機肥、化肥及農藥等栽種成本，至少投入10萬元，也跟他園一樣面臨無水取用窘境，已不敢奢望收成。

雲林縣政府農業處副處長蔡耿宇表示，目前平地農業灌溉用水有地下水、濁水溪分配的水源，尚未出現明顯乾旱受損狀況，但位於古坑鄉的山區則因乾旱缺水，包括茶樹、竹筍、咖啡樹都有影響。

蔡耿宇表示，古坑鄉茶樹栽種面積340公頃，鄉公所通報受影響面積已有168公頃，持續增加中，以樟湖地區較為嚴重，明天上午將與農業改良場專家到現場會勘，了解受損程度是否超過2成，若超過2成將報請中央天然災害救助。

雲林古坑樟湖村黃姓茶農今天上午載運農藥噴灑機具來回山上、山下數趟，載水澆灌缺水的茶園。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑樟湖村黃姓茶農今天上午載運農藥噴灑機具來回山上、山下數趟，載水澆灌缺水的茶園。記者陳苡葳／攝影
最近幾個月以來雲林古坑山區零降雨，全鄉近340公頃的茶樹面臨水源不足問題，目前初估約168公頃受影響。記者陳苡葳／攝影
最近幾個月以來雲林古坑山區零降雨，全鄉近340公頃的茶樹面臨水源不足問題，目前初估約168公頃受影響。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑樟湖村茶園乾枯情形嚴重，枯死的茶葉一碰就碎。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑樟湖村茶園乾枯情形嚴重，枯死的茶葉一碰就碎。記者陳苡葳／攝影

古坑 雲林

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