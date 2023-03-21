台北時裝周首度到台南廟埕走大秀 在地百年金獅陣演出虎虎生風

台北時裝周AW23開幕大秀，今年首度走出台北，移師台南北門區的南鯤鯓代天府舉辦，並邀請在地安南區本淵寮朝興宮百年歷史的「金獅陣」參與演出，讓地方上與有榮焉，參與者這天都加緊練習，要讓大家看看百年陣頭的不同魅力。

金獅陣領隊林瑞斌表示，最近陣頭剛好前往南鯤鯓代天府演出，被在場的文化部人員看見，邀請參與明晚舉辦的台北時裝周開幕大秀，也是現場唯一受邀演出的陣頭。

林瑞斌表示，金獅陣傳承百年，而廟中有80年歷史、鍚製的獅頭，更是鎮館之寶，目前都已向台南市文化資產管理處，申請列入文化資產保存中。

台北時裝周今年的特色是以台灣傳統表演藝術與傳統工藝，與現代時尚跨界合作，開幕大秀將在廟埕舉辦，展出7位設計師與7位傳統藝師，合作設計的70套服裝。

本淵寮朝興宮表示，金獅陣自1920年成立迄今超過百年歷史，早年由護鄉衛土的鄉勇團練，轉化為神明的護衛部隊，成員大多是村庄子弟世代傳承，平日並不收費演出，只有地方上重要活動才會參與，這次演出成員中，有爺孫、父子（女）、兄弟（姊妹）檔，完美詮釋「打虎抓賊要親兄弟，殺敵上陣要父子兵」。

廟方表示，金獅陣是全村庄的驕傲，無論男女老幼無不視參與金獅陣是一種榮耀。其中，年僅9歲的黃威艇，自6歲開始看著金獅陣練習而產生興趣，央求媽媽同意後加入金獅陣，並迅速展現習武天分，除能打一套出色的少林拳外，打戰鼓也鏗鏘有力，無遜於資深成員。此外，金獅陣裡更有姊妹檔林雨荷(11歲)、林湘雲(10歲)，打起拳來，動作整齊劃一，拳拳扎實到位，展現出初生之犢不畏虎的氣勢。

此外，黃世彬及黃濬霆(18歲)在地方裡更是有名「官刀」父子檔，透過父子間手把手的教學，黃濬霆舞起官刀，更顯得青出於藍而勝於藍。而舞動獅頭帶領獅陣的黃銘鴻，其女黃慕云自15歲加入朝興武館，其所展演的少林拳法，完全展現出巾幗不讓鬚眉的氣勢，另外，就讀台南護校的她，更扮演隨隊醫護員的角色，及時為獅兄弟們處理運動傷害，展現其溫柔細心的一面。

本淵寮朝興宮金獅陣有別於西港刈香的其他陣頭，其自1920年「開館」以來，從不「謝館」的傳統，主要是因為獅頭以錫製成，儀式後不必像一般紙糊的獅頭、必須火化謝館，也意謂著只要神明或村莊有需要，隨時可以整軍出發。平時來自各行各業的獅兄弟們辛勤練習維持武藝，同時也傳承給下一代，完全顯現過去寓兵於農的精神。