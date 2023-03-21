台南一早祭孔多人不適送醫 稽查人員到場卻發現另有原因

台南市政府一早在孔廟舉辦春季祭孔，結果卻傳出有6名跳六佾舞的國小學童，在食用餐盒後，出現嘔吐等不適情況，其中4人送醫，原本以為是餐盒有問題，但衛生局表示，目前看起來其中只有一名學生嘔吐，但食用的人數卻有2、300人，不太像是食物引起，但為求慎重，已前往供應餐盒的麵包廠採樣送驗。

衛生福利部台南醫院急診表示，共有4名學童送醫，症狀包括頭暈、無力及想吐等，都沒有腹瀉，其中一名學生有嘔吐，到11時，學生症狀大多緩解，兩人已由家長帶回，另兩人則等待由學校老師接送，學生都表示，早上有吃校方提供的麵包餐盒及包裝乳品。

衛生局食品藥物科表示，餐盒內都是不易腐壞的麵包，乳品也是包裝產品，不容易引發食物中毒，而且目前吃過餐盒的200多人中，只有一名學童有嘔吐，其他只是輕微不適，是否是餐盒引起，還要再確定。

台南市每年春、秋兩次舉辦的祭孔大典，都是由在孔廟旁的忠義國小學生，負責跳典禮中的重頭戲六佾舞，但由於儀式清晨舉辦，學生不習慣早起，加上要久站，每次活動都有學生不適的情況發生。

台南市政府今天在孔廟舉行 「紀念大成至聖先師孔子釋奠典禮」，忠義國小共有42學童參加，今天清晨5點多吃了餐盒後，約6點多，有6名學童陸續出現不適。

台南市消防局救災救護指揮中心6點47分接獲報案，派出中正及南門等消防分隊救護人員到場，由救護車將4名男童送部立台南醫院治療，另2人狀況改善未送醫。消防人員表示，校方已通知家長到醫院了解，並保留學生早餐餐盒，交由衛生局人員調查學童身體不適的原因。