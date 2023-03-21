影／台南市議長邱莉莉遭起訴後首次主持臨時會 藍拉布條抗議僵持1小時

台南市議長邱莉莉本月2日因議長賄選案遭南檢起訴，今主持議會第2次臨時會開幕，國民黨團不滿邱涉賄選、買票卻依舊主持會議，在唱完國歌後至主席台前拉起「台南人很不爽」、「賴清德主席打臉賴清德市長」等白布條，要求邱請假、離開主席台，否則就是害了要選總統的賴清德和市長黃偉哲。

對此，邱莉莉說，她會知所進退，也相信司法會還給她與副議長林志展清白，她今天已簽到沒必要請假。

國民黨團今綁「制裁買票議長」黃色頭巾，並在議會唱完國歌後，到主席台前拉起「台南人很不爽」、「賴清德主席打臉賴清德市長」、「偏要假仁假義假清高」等白布條，要求邱莉莉請假，不要主持會議。

國民黨議員林燕祝痛批，國民黨前台南市議長李全教過去還沒被起訴，邱莉莉就抗議李是買票議長，要求李不能坐在主席台，強勢杯葛，當時的市長賴清德也不進議會2百多天，這次邱已經被起訴，應要為自己之前的行為負責，請假離開主席台，「不然賴清德2024會被妳害慘」。國民黨團書記長蔡育輝認為，邱對當時的行為至少要道歉，否則以後如何和諧開會？

無黨籍議員趙昆原接著詢問黃偉哲「你支持黑金還是反對黑金」？黃回應「我反對黑金」。國民黨議員蔡宗豪問黃「正副議長被起訴，您有什麼想法」？黃說「我對於別人的案子沒有想法，因為我尊重議會」。

國民黨議員李中岑則質疑，邱當時滿口仁義道德，如今當議長後卻像換一個人，黃偉哲4月1日要與被起訴的正副議長去仙台參訪，「這樣的作法是反黑金？」國民黨議員王家貞說，市長與被起訴的正副議長出國參訪令人感到荒謬，希望邱暫時休息、專心打官司，還予清白，別讓議會蒙羞。

無黨團結聯盟總召陳昆和指，正副議長因涉嫌賄選被起訴，議員難道沒資格翻桌？「請正副議長下台，賴清德8年前的標準不會在今天就改變吧！」

藍營及無黨議員針對邱案爭論不休，民進黨新科議員蔡麗青跳出來發言說「已經聽了1個小時8年前賴清德和李全教的故事，但司法還沒判決，邱莉莉就是我們選出來的議長，難道被起訴就是定罪了？現在要求議長請假就是不尊重議會」，要求盡快開會審法案。台灣基進議員李宗霖也表示，希望議事能趕快進行，不要耽誤議案審查。

邱莉莉回應，4月1日參訪日本是受到仙台市邀請，她也邀請議會同仁一起參與。邱澄清，她與林志展都沒買票，36名議員是因為認同她才將議長票投給她，對於司法案件她坦然面對，相信司法會還給她與林公道與清白，由於臨時會有許多議案攸關民生，希望各黨派放下對她的成見，她也會知所進退，司法到一個程度她會自己做選擇，臨時會開會不要浪費人民血汗錢，讓程序有進展。