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嘉義市大北門文化觀光商圈停車問題有解 民營停車場5月啟用營運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林業村停車場預定地，目前用鐵皮圍籬圍住，業者將整地施設柏油路面及綠化，預定5月中旬啟用營運。記者魯永明／攝影
阿里山林業村停車場預定地，目前用鐵皮圍籬圍住，業者將整地施設柏油路面及綠化，預定5月中旬啟用營運。記者魯永明／攝影

嘉義市區觀光亮點阿里山林業村計畫基地，連接文化局、北門驛、檜意森活村、阿里山小火車車庫園區、秀泰影城商業大樓，形成大北門文化觀光商圈，停車空間有限，逢假日車子亂停造成交通阻塞，引發民怨，阿里山林鐵文資處招標民間經營停車場，整地施工，預定5月中旬營運，改善停車位一位難求現象。

得標承租阿里山林業村停車場的賴姓業者說，租期5年，停車場共2500坪，規畫220個平面停車車位，包括轎車、機車、5個遊覽車位及婦幼、無障譺人士等停車格，預定地目前用鐵皮圍籬圍住，業者整地施設柏油路面及綠化，預定5月中旬啟用營運，收費標準按照市政府規定的費率，平日轎車半小時收費10元，假日15元。

地方人士說，阿里山林業村計畫是嘉市林業文化觀光廊道重要一環，占地13.52公頃，歷經2年多招商屢次流標，阿里山林鐵文資處將基地分割成2大塊重新規畫，因停車需求大增，先釋出部分土地作停車場才是當務之急。

阿里山林鐵暨文資處表示，阿里山林業村原規畫辦理促參面積13.52公頃，因嘉義製材所歷史建築群整修活化、玉山1、2村還有部分住戶、境外來台觀光情形不如往昔、投資環境不佳等，分別在2018、2019年間陸續辦理3次公告招商，都因沒有廠商投標流標。

阿里山林鐵暨文資處檢討調整促參範圍，由閒置果菜魚市場沿台鐵縱貫線至秀泰影城對面7.2公頃基地，相對單純，優先開發，2021年1月公告招商。民代及在地居民認為，大北門文化觀光商圈停車空間有限，玉山1、2村周邊環境閒置多年，形成治安死角及髒亂點，應優先規畫停車場委外營運，解決停車位需求及環境髒亂問題，如今民營停車場將營運，停車問題解決總算看到曙光。

阿里山林業村停車場預定地，目前用鐵皮圍籬圍住，業者將整地施設柏油路面及綠化，預定5月中旬啟用營運。記者魯永明／攝影
阿里山林業村停車場預定地，目前用鐵皮圍籬圍住，業者將整地施設柏油路面及綠化，預定5月中旬啟用營運。記者魯永明／攝影

阿里山林業村停車場預定地，目前用鐵皮圍籬圍住，業者將整地施設柏油路面及綠化，預定5月中旬啟用營運。記者魯永明／攝影
阿里山林業村停車場預定地，目前用鐵皮圍籬圍住，業者將整地施設柏油路面及綠化，預定5月中旬啟用營運。記者魯永明／攝影

阿里山 停車場 嘉義

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