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提前掃墓也愛注意！南警提早一周交管

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
清明節即將到來，台南市警六分局3月25日起將在南區富貴南山公墓附近交管。記者黃宣翰／翻攝
清明節即將到來，台南市警六分局3月25日起將在南區富貴南山公墓附近交管。記者黃宣翰／翻攝

清明節即將到來，台南市南區富貴南山公墓、南都福座及崇孝塔將湧入慎終追遠車潮，台南市警六分局3月25、26日及4月1日至5日，每天上午8點至下午4點在周邊規劃交通疏導，今天提醒用路人及掃墓民眾，配合交管以免行程受阻。

警方說，相關交通管制配合殯葬管理所交管，措施如下： 富貴南山公墓區：採分流措施，汽機車入口處設於西門路，出口處設於大成路193巷口，車輛離場一律由大成路193巷口右轉經大成路駛離。

西門路段(中華南路至大成路間)：封閉富貴南山入口處前方及憶盧園前方中央分隔島缺口、並設置指引告示牌，引導汽車可於西門路與中華南路口迴轉；機車請至西門路、新都路口兩段式左轉。

崇孝塔於4月5日8時至16時止於體育路往健康路一段133巷入口處設置管制點，禁止三輪以上車輛進入。

掃墓民眾可將車輛停放於新都路、西門路一段及中華南路一段路邊、水交社文化園區週邊道路路邊、大成路停車場(警察新村旁)，建議亦可下載「台南好停APP」，掌握周邊停車位最新狀況。

至於易壅塞建議改道路段：西門路一段、大成路、新都路會有不少掃墓人潮，建議外出旅遊的民眾可提早改道行駛，以避開掃墓人、車。

台南市警六分局長許敏能表示，為節省寶貴時間，民眾可提早或延後祭祖，避開人潮車潮；另外提醒民眾南來北往出遊前，應先檢查車況、避免疲勞駕駛，駕駛人行車務必遵守交通規則，進入路口或轉彎時請減速，並注意往來車輛及行人，避免因搶快發生交通事故。

清明節即將到來，台南市3月25日起將在南區富貴南山公墓附近交管，圖為交管路線及時段 。 圖／台南市殯葬管理所提供
清明節即將到來，台南市3月25日起將在南區富貴南山公墓附近交管，圖為交管路線及時段 。 圖／台南市殯葬管理所提供

台南 車潮 清明節

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