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水情吃緊仍備戰汛期 台南強化整備工作

中央社／ 台南21日電

水情雖吃緊，但台南市政府仍備戰汛期，整建山區道路防範措施，近5年來已投入新台幣2億5600萬元辦理災害復建工程，強化防汛整備工作。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，每逢連續性豪大雨，台南依舊傳出大小災情，山區易發生土石流、道路崩陷等災害，嚴重影響交通安全，市府不斷整建山區道路防範設施，每年汛期前加強辦理防汛整備作業。

台南久旱不雨，但市府今年初就開始全面進行路樹修剪及山區側溝清淤工作，其中六甲區市道175線因位於泥岩破裂帶，汛期常因地下水宣洩不及而導致道路災害，工務局以「排水為主、擋土為輔」，開鑿2口「大口徑集水井」，將地層中的水順排出去，解決道路安全問題。

此外，白河區、六甲區、官田區、東山區、楠西區、左鎮區、龍崎區、山上區等位處山區的行政區，颱風豪雨時常造成邊坡崩塌及道路設施損壞，市府施作擋土牆、邊坡掛網植生、防落石格柵、排水路改善等工項，且對邊坡滑動高潛勢路段擋土牆打設地錨，輔以深層排水，減輕土體壓力，避免邊坡滑動導致道路中斷。

工務局表示，防汛工作準備好，颱風豪雨沒煩惱，市民應加強檢視自家庭園及社區樹木，委託專業園藝廠商修剪，隨時注意路樹傾倒及水溝雜物堵塞、積水不退等情形，再通知市府相關單位處理。

台南 路樹

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