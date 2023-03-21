嘉義公園尿尿小童不尿了…遊客難掩失望 市府：抗旱節水

百年歷史嘉義公園改善工程，深受各界矚仿製比利時尿尿小童，去年7月修復後恢復昔日風采，尿尿噴水迎客，碰上久旱不雨，為節水，公園管理單位最近關閉尿尿及景觀池水，遊客發現尿尿小童不尿、景觀池乾涸，難掩失望。

「尿尿小童不尿了？！是壞了嗎？」嘉義公園是嘉義市知名觀光景點，許多遊客入園，總會到尿尿小童前拍照，看不到小童尿尿，難掩失望而歸。

市府委託雲科大文資維護系修復尿尿小童，修復團隊利用多項醫療手器具，成功將尿尿小童身上將近2公斤的「三層肉」去除，回復到百年前銅像該有的輕盈可愛模樣，閃閃動人。

尿尿小童是許多市民小時候共同的回憶，根據1939年日據時代一張歷史老照片佐證，尿尿小童距今至少已經84歲，高齡尿尿小童在不同年代有著不同膚色，從古銅色、青銅色、白色到綠色，不同年代的市民有不同的見證。

市府建設處說，因應久旱不雨，水情燈號調整，為節水抗旱，除嘉義公園尿尿小童及景觀池，包括中央噴水、蘭潭水舞、文化公園等噴水暫停，具宣示作用，呼籲大家共體時艱，有水可用當思無水之苦，等降雨水情改善，恢復開放。