嘉義市校園配合新防疫政策 關注疫情發展隨時調整

中央流行疫情指揮中心今日起實施COVID-19篩檢陽性的輕症或無症狀者，採10天自主健康管理免隔離政策，教育部也配合調整學生及教職員工請假規定等配套措施。嘉義市教育處長林立生表示，校園持續配合最新防疫政策及疫情發展，適時調整防疫措施，以兼顧校園健康安全，並保障學生受教權益及家長照顧學生的需求。

教育部調整配套措施包括，考量學校多為近距離且群聚型活動，依教育部建議COVID-19篩檢陽性的輕症或無症狀教職員工生，0日及次日起5日以內在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性可提早解除自主健康管理。

在假別規定方面，學生持快篩陽性證明，可請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入出缺席紀錄；家長在學生病假期間，可請防疫照顧假。

在教職員工方面，持快篩陽性證明，如無法居家辦公或線上教學，可請病假，0日及次日起5日以內的病假不列入學年度病假日數計算及成績考核的考量，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費。

林立生表示，疫情已稍微穩定下來，也逐漸邁向疫後新生活，校園也持續配合最新防疫政策及疫情發展，適時調整防疫措施，以兼顧校園健康安全，並保障學生受教權益及家長照顧學生的需求。感謝疫情期間家長的配合，以及各校投入防疫工作同仁的辛勞，請持續配合相關防治措施，守護校園安全、守護孩子健康。