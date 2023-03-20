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麥穗手工皂別具風格 雲林四湖附幼開心學做「麥皂」
當麥子遇上手工皂會擦出什麼火花？雲林縣推動麥子耕種的寮寮鄉月光下青農郭慧禪和手工皂師施佩青，攜手合作把麥穗置入彩虹皂內，展現不同風貌，今天受邀到四湖國小附設幼兒園教小朋友了解麥子的生長，並透過製皂的過程，感受搭色之美，一塊塊美麗的「麥皂」成形，令人驚艷。
四湖國小校長蔡得勝指出，為讓學童體驗手工皂製作，並認識家鄉少有人栽種的小麥生長過程，從中學習友善環境的耕作農法，以及如何製作健康彩麗的人工皂，特邀請來自麥寮鄉的青農和製皂大師到附幼開課，教小朋友實作故鄉雲林特有的「麥子手工皂」。
「有沒有吃過麥子？」多年來積極推動麥子耕作的麥寮鄉月光下農場負責人郭慧禪，介紹小朋友比較陌生的麥子農作耕法，以及麥子和麥寮的沿革關係，當取出黃澄美麗的麥穗，小朋友均感新鮮好奇，經一番說明也了解麥子和每天吃的稻米的差別，以及不用農藥的作物對人體和土地都健康的好處。
隨後由製皂大師施佩青教大家製作「麥皂」，因「麥皂」是台語「別走」的諧音，別有用一次就喜歡上的語意，連幾位參與的家長、老師都感到有趣，施佩青從煮皂、調色到灌模，一一教小朋友親手作，當繽紛的皂泥中放上一朵美美的麥穗，宛如彩虹天空出現的小麥，引人無限遐思，連小朋友都能感受顏色混搭之美，驚喜連連。
最令小朋友開心的是，師生一起品嘗風味絕佳的麥子方塊酥，今天從製皂、麥皂到麥餅，無一不讓孩子驚艷，吃飽飽、學飽飽度過充實的一天。
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