台南永康臨時轉運站24日啟用 要解決客運停靠爭道亂象

台南市政府在永康物流及轉運專區內興建轉運站，希望改善鹽行地區國道客運路邊停靠爭道亂象。施工期間設臨時站，市政府交通局下午公告，臨時站已近完工、24日中午12時啟用，並依地方建議正名「永康臨時轉運站」。

「永康臨時轉運站」位於永康物流轉運專區、永運一路及永運二路口，採路邊停靠設計，將有3席國道客運候車月台，並設100席汽車格位及75席機車停車位。交通局表示，雖是臨時站，也會有臨停接送區、無障礙臨停區及計程車排班區，十分便利，另用貨櫃屋作為臨時轉運站售票處及候車室，日後均可回收，簡約且環保。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲日前現勘轉運站用地，深感鄉親對交通改善殷切期盼，當場指示交通局一個半月內先完成臨時轉運站，交通局也全力趕工、協調各客運業者清明連假前啟用。

王銘德說，轉運站因位處永康交流道口，也是外地民眾進出台南的門戶，考量地名辨識性，並尊重地方建議，將正名為「永康臨時轉運站」，未來永久站將沿用站名。

局長王銘德指出，臨時轉運站3月24日啟用，和欣、統聯、國光等3家國道客運業者將進駐，上下車均改停靠永康臨時轉運站，原來在中正北路台一線沿線交流道下及鹽行路口各站位也將同步取消不再停靠，請民眾注意改至新站搭乘。

為便利接駁轉乘，大台南5路公車同步延駛至臨時轉運站，每日有88班次，採全新電動公車行駛，無論是接駁到鹽行地區或台南市區均相當便利。

轉運站營運初期，交通局將於24日至4月5日安排接駁車，由原站點接送至臨時轉運站搭乘，每30分鐘一班車，24小時營運，接駁車將實施至清明連假結束為止，以利民眾熟悉臨時站點。

公共運輸處長吳俁之表示，永康臨時轉運站採用最經濟、最有效率的方式完工啟用，迅速解決鹽行地區交通問題，周邊道路的號誌、標誌、標線也都全盤檢視修正完成，永久轉運站的工程也準備發包，預定開工後一年半啟用移入永久站。