好幸福！嘉義縣祭出禮券、物資箱 鼓勵兒少發展帳戶存錢

衛生福利部開辦兒童與少年未來教育及發展帳戶，幫助經濟弱勢孩童存下第一桶金，嘉義縣664名兒少符合資格，已有412人申辦，每年最高存入1萬5000元，政府即會存入同額款項，18歲時最高可領54萬元；另，縣府祭出利多，穩定存錢半年可領物資點數，全年可獲得千元禮券，鼓勵儲蓄。

縣府社會處表示，2016年1月1日後出生的中低收入戶兒童，或在兒少機構安置2年以上失依兒童，可由監護人申辦帳戶，每月存入500、1000或1250元，衛福部將100%存入相同金額，年滿18歲即可使用這筆資產，若每月都存入1250元，18歲時最多能領出54萬元，供就學或創業使用。

衛生福利部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助弱勢家庭培養儲蓄習慣。為鼓勵縣內每月穩定存錢的家戶，嘉義縣社會局結合物資銀行提供愛心物資，今日由貨車裝滿民生用品送往各鄉鎮市公所，方便家戶就近領取，今年為第二年發放。

縣府統計，截至今年3月，嘉義縣有664人符合申請資格，目前開戶率達6成以上，已有412人申辦；為鼓勵民眾開戶並穩定儲蓄，社會局與物資銀行合作發放獎勵物資箱，半年內每月穩定存錢，即可獲得1000點物資點數，可憑點數到物資銀行分站領取日用品，不便領取也可改為等值物資箱送上門。

值得一提的是，前年有207人獲得物資箱，去年下半年有285人獲得，由九華山地藏庵、鎵興國際股份公司董事長黎金生提供物資，大幅提升開戶率與存款率，社會局今天再加碼發放全家千元禮券，只要111年全年都有穩定繳款都可額外獲得。