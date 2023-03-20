中科虎尾園區標準廠房招商 逾百潛在廠商聚集

中科虎尾園區標準廠房今落成啟用，同時舉辦招商說明會，吸引逾百位潛在廠商代表參加。中科說，廠房有18個單元，每單元規格分為100坪、200坪、300坪3種，各單元之間並容許分隔、合併租用等使用彈性，可滿足不同廠商之需求。

包括雲林縣工商策進會總幹事張耀文、雲林科技大學校長楊能舒、虎尾科技大學校長張信良及科學園區同業公會處長賴明志等均出席祝賀。

中科目前僅台中園區有兩座標準廠房，長期以來一直處於滿租狀態，尚有不少廠商排隊等候進駐。為滿足產業界需求，中科108年於虎尾園區規畫新建標準廠房，採用符合生態、節能、減廢、健康之綠建築設計，今年2月竣工，今天舉辦落成啟用典禮。

中科管理局長許茂新說，中科虎尾園區是生技醫藥產業發展重點基地，已引進友霖生技、友杏生技、銘安科技及王子製藥等知名廠商，具有產業群聚優勢。在產學合作方面，因鄰近雲林科技大學、虎尾科技大學、中國醫藥大學北港校區、環球科技大學等高教學府，有利於中小型企業與新創公司之產學交流與技術合作。此外，半導體封測大廠矽品精密也在虎尾園區加碼投資擴建新廠，新興科技產業聚落的發展成形可期。

他說，今年恰逢中科成立20周年，在園區廠商與管理局同仁的共同努力下，中科5大園區近兩年的營業總額均突破兆元，從業員工超過5.6萬人，同時配合政府施政目標及未來市場趨勢，以多元產業布局思維促進園區永續發展，朝向「精緻多元、優生活、節能永續」的園區發展目標邁進。

許茂新說，虎尾園區的基礎設施建構完善，並有單一窗口的優質行政服務，是非常優質的投資環境。虎尾園區的可出租廠地已近滿租，此次新推出標準廠房採綠建築規格設計，共有18單元，非常適合中小規模廠商及新創公司進駐，也是非常難得的機會，歡迎廠商洽詢，一起拼經濟。