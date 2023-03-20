台南市橙燈減量供水 抗旱找水節水多管齊下

南市水情嚴峻，呈現橙燈減量供水燈號，市府除抗旱也苦思找水節水，經發局表示，針對每月用水逾1000度用水大戶未達節水標準者，已開出68張勸導單，二度未配合節水者，強制執行水表鉛封，迄已執行269處，鉛封率約37％，期望民眾一起響應節水。

曾文水庫蓄水量截至今（20）日蓄水量僅11.29%(蓄水量5721萬立方公尺)，烏山頭水庫蓄水率73.8%(蓄水量5853萬立方公尺)，南化水庫蓄水率39.82%(蓄水量3563萬立方公尺)，水情相當嚴峻。

市長黃偉哲表示，台南地區水情燈號3月1日起調整為減量供水橙燈，2日即成立旱災應變中心，針對水情燈號橙燈地區每月1000度以上工業用水戶以節水10%為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上節水未達10%工業用水戶，請自來水公司進每周查錶及鉛封作業。

科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制節水10%，每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，由減量供水10%循序漸進至20%；並針對3處建築工地水量充足地下水井進行回收水再利用。

經發局長林榮川表示，截至本月15日針對未達節水標準者，已開出68張勸導單，並執行269處水表鉛封。每月1000度以上用水大戶，自來水公司派員抄錄水表，第1次未達節水10％，先開勸導單，第2次針對未配合節水者，執行水表鉛封，強制減供，迄已執行269處水錶鉛封，鉛封率約37％。其中，非工業用戶鉛封130處，比率約占一半。

經發局說，目前針對安平、官田、永康、新營、台南科工區、南科等工業區用水，採總量管制實施節水10％，目前均有達標。南市府與中央攜手於本市佈置6台移動式RO機組，總計每日產水量最大2400噸，目前位於樹谷1台機組已於3月1日啟動，迄今已供取水107噸，永康科工區2台RO機也整備完成，預計3月23日提供水質報告。