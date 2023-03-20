快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市橙燈減量供水 抗旱找水節水多管齊下

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府經發局說，節水未達10%，經勸導未改善，將由自來水公司執行鉛封。圖／台南市政府提供
台南市政府經發局說，節水未達10%，經勸導未改善，將由自來水公司執行鉛封。圖／台南市政府提供

南市水情嚴峻，呈現橙燈減量供水燈號，市府除抗旱也苦思找水節水，經發局表示，針對每月用水逾1000度用水大戶未達節水標準者，已開出68張勸導單，二度未配合節水者，強制執行水表鉛封，迄已執行269處，鉛封率約37％，期望民眾一起響應節水。

曾文水庫蓄水量截至今（20）日蓄水量僅11.29%(蓄水量5721萬立方公尺)，烏山頭水庫蓄水率73.8%(蓄水量5853萬立方公尺)，南化水庫蓄水率39.82%(蓄水量3563萬立方公尺)，水情相當嚴峻。

市長黃偉哲表示，台南地區水情燈號3月1日起調整為減量供水橙燈，2日即成立旱災應變中心，針對水情燈號橙燈地區每月1000度以上工業用水戶以節水10%為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上節水未達10%工業用水戶，請自來水公司進每周查錶及鉛封作業。

科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制節水10%，每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，由減量供水10%循序漸進至20%；並針對3處建築工地水量充足地下水井進行回收水再利用。

經發局長林榮川表示，截至本月15日針對未達節水標準者，已開出68張勸導單，並執行269處水表鉛封。每月1000度以上用水大戶，自來水公司派員抄錄水表，第1次未達節水10％，先開勸導單，第2次針對未配合節水者，執行水表鉛封，強制減供，迄已執行269處水錶鉛封，鉛封率約37％。其中，非工業用戶鉛封130處，比率約占一半。

經發局說，目前針對安平、官田、永康、新營、台南科工區、南科等工業區用水，採總量管制實施節水10％，目前均有達標。南市府與中央攜手於本市佈置6台移動式RO機組，總計每日產水量最大2400噸，目前位於樹谷1台機組已於3月1日啟動，迄今已供取水107噸，永康科工區2台RO機也整備完成，預計3月23日提供水質報告。

經發局進一步表示，目前已超前部屬整備19口抗旱井供應工業次級用水，每日可出水3萬噸，已有2家廠商申請評估中。市府已於歸仁、善化2處建築工地汲取地下水，待RO淨水設備設置完成，如水質符合標準即可納入自來水供水使用，估計善化每日約可供水1600噸、歸仁為900噸。

台南市政府經發局說，節水未達10%，經勸導未改善，將由自來水公司執行鉛封。圖／台南市政府提供
台南市政府經發局說，節水未達10%，經勸導未改善，將由自來水公司執行鉛封。圖／台南市政府提供

水質 地下水 台南

延伸閱讀

玉山乾旱！排雲山莊用水告急 玉管處請遊客自行揹水上山

南部抗旱節水期 嘉義水情今推估5月底前水庫水餘還夠供

科學園區抗旱 全力開發再生水

南部出現30年極端旱情 王美花：兩周內討論強制節水

相關新聞

台南要大停水30小時？ 水公司：假訊息

又要停水了！而且一次還停30個小時？原來只是假訊息，自來水公司第六區處今天一早就接到不少電話，詢問「真的要停水嗎？」，經...

台南市場「叫賣哥」突倒下沒呼吸心跳 還好幸運重生

台南市一名58歲在水果行工作的「叫賣哥」，最近在工作當中突然不省人事、失去呼吸心跳，還好同事立刻幫他進行心肺復甦術，救護...

高麗菜價跌雲林邀團膳促銷 菜農盼北農讓菜先到先下貨

氣溫回暖高麗菜生長迅速產量增加，價格降至每公斤5至8元，市面可看到每粒10元或20元的促銷低價，且不少運銷台北農產公司的...

麥穗手工皂別具風格 雲林四湖附幼開心學做「麥皂」

當麥子遇上手工皂會擦出什麼火花？雲林縣推動麥子耕種的寮寮鄉月光下青農郭慧禪和手工皂師施佩青，攜手合作把麥穗置入彩虹皂內，...

好幸福！嘉義縣祭出禮券、物資箱 鼓勵兒少發展帳戶存錢

衛生福利部開辦兒童與少年未來教育及發展帳戶，幫助經濟弱勢孩童存下第一桶金，嘉義縣664名兒少符合資格，已有412人申辦，...

台南永康臨時轉運站24日啟用 要解決客運停靠爭道亂象

台南市政府在永康物流及轉運專區內興建轉運站，希望改善鹽行地區國道客運路邊停靠爭道亂象。施工期間設臨時站，市政府交通局下午...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦