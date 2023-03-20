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高麗菜價跌雲林邀團膳促銷 菜農盼北農讓菜先到先下貨

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣張張麗善（前排左三）媒合外縣市團膳業促銷高麗菜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣張張麗善（前排左三）媒合外縣市團膳業促銷高麗菜。記者蔡維斌／攝影

氣溫回暖高麗菜生長迅速產量增加，價格降至每公斤5至8元，市面可看到每粒10元或20元的促銷低價，且不少運銷台北農產公司的高麗菜也被擋下，雲林縣府今天媒合採購高麗菜供應給學校團膳，預計本月24日前出貨約35噸高麗菜，未來每周將持續出貨約30噸，同時也向農糧署爭取300公噸額度，媒合至水餃廠、節切廠加工，讓菜價盡速回穩。

進入高麗菜盛產期，尤其氣溫變熱，生長快速致產量增加，價格也隨之滑落，西螺果菜市場交易行情顯示，高麗菜批發價每公斤上價7.5元、中價5元，下價2.5元，均價每公斤5元。

市面也出現每粒10元或20元的促銷價，也有農民開放以每粒10元供人採摘，彌補損失，

黃姓農民說，他種約1公頃高麗菜，原有固定中盤收購，最近因量多盤商不缺貨，他種的高麗菜已屆採收期限，只好開放供人自採，賠了1、2萬元，但能少賠一點。

為促銷高麗菜，雲林縣府最近也積極接洽各地團膳業者，媒合採購高麗菜供應給學校或團膳單位，預計本月24日前出貨1700件（每件20公斤）約35噸高麗菜，後續每周將持續出貨約1500件約30噸，合計將促銷約200噸，縣府表示，農糧署供苗預警資料，高麗菜盛產狀況約至4月中會緩解，鼓勵大家多吃高麗菜。

雲林縣長張麗善今天邀請來自台北、台南、高雄、彰化地區的團膳業者，期待能如期出貨協助促銷高麗菜，張麗善說，目前雲林過剩面積約300公頃計約2、3千公噸，農業處已向農糧署爭取300公噸額度，媒合水餃廠、節切廠進行加工協助去化，讓菜價盡速回穩。

全國餐盒食品同業公會理事長陳明信表示，目前籌組「台灣農業運銷合作社」推廣更多優質在地農產給國人，這次首度與雲林縣府合作試營運，希望藉此建立模式持續與其他縣市合作，協助調節產銷，幫助更多農友。

菜農指出，目前因菜量多，很多北運台北運銷公司的高麗菜被擋下，希望北農能恢復過去先到先下貨機制，保障農民。張麗善表示，無法進貨可能考量護盤問題，將再與北農研究如何協助菜農，解決產銷失衡。

雲林縣張張麗善（右五）媒合外縣市團膳業促銷高麗菜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣張張麗善（右五）媒合外縣市團膳業促銷高麗菜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府菜農說明目前高麗菜產銷情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府菜農說明目前高麗菜產銷情況。記者蔡維斌／攝影
因天氣熱高麗菜長得快，不少菜田開始採收，雲林菜農期待能廣開通路，以免菜賤傷農。記者蔡維斌／攝影
因天氣熱高麗菜長得快，不少菜田開始採收，雲林菜農期待能廣開通路，以免菜賤傷農。記者蔡維斌／攝影
雲林縣張張麗善媒合外縣市團膳業促銷高麗菜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣張張麗善媒合外縣市團膳業促銷高麗菜。記者蔡維斌／攝影
高麗菜開始採收，因價低有部分農民開放供民眾以每粒10元自採。記者蔡維斌／翻攝
高麗菜開始採收，因價低有部分農民開放供民眾以每粒10元自採。記者蔡維斌／翻攝
高麗菜開始採收，因價低有部分農民開放供民眾以每粒10元自採。記者蔡維斌／翻攝
高麗菜開始採收，因價低有部分農民開放供民眾以每粒10元自採。記者蔡維斌／翻攝

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