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首屆嘉義文化獎 在地藝術家楊元太、王文志獲殊榮

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
王文志以編織元素創作森林之歌。圖／嘉義縣政府提供
王文志以編織元素創作森林之歌。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府舉辦首屆嘉義文化獎，評選在地深耕藝術家，縣長翁章梁今天頒發獎金30萬元，肯定陶藝師楊元太長期耕耘，對故鄉充滿使命感，致台灣-山韻作品展現土的多種樣態；地景藝術家王文志以故鄉梅山鄉特有竹子為素材，以編織建築藝術創造森林之歌，極具地方代表性。

楊元太領獎時說，藝術講究的是一個「心」，要在可以放「心」的地方好好創作，他向恩師吳梅嶺學習後便回到家鄉，因在農業家庭出生，父母親不識字、不明白藝術工作，他獨自朝著理想前進，幸運在路上遇到恩師吳梅嶺，不只學到繪畫技巧，更看到藝術與生活的關係，

楊元太是嘉義縣朴子人，投入藝術創作43年，作品結合陶藝、雕塑等領域，展現泥土各種特性，在藝術界有「老先覺」稱號；楊元太說，作品裡的純粹不屬於他，而是屬於這塊土地，他對朴子這塊土地有深厚感情，希望把榮耀獻給恩師吳梅嶺，也要獻給嘉義這塊土地。

王文志是嘉義縣梅山鄉人，擅長以編織建築藝術連結人與自然，以家鄉特色「竹子」發想，將編織元素融入建築，嘉義市森林之歌、蘭潭月影潭心都是他的創作，2019年台灣燈會15公尺高的海之女神，採用30萬顆蚵殼與5噸鋼材交錯編織，目前仍矗立在大鵬灣國家風景區。

王文志說，26年前回到嘉義創作，以鄒族原住民的雕塑、編織為創作元素，找到屬於台灣的設計語彙，潛心學習編織，打造能觀看、又能走進的大型裝置藝術森林之歌，意外獲得賞識出國展覽，常將父母說的不要「十做九不成」牢記在心，碰到困難時想到這句話，就會再堅持走下去。

楊元太將火與土兩種素材完美結合，結合創作陶藝、雕塑兩種領域創作。記者黃于凡／攝影
楊元太將火與土兩種素材完美結合，結合創作陶藝、雕塑兩種領域創作。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加首屆嘉義文化獎頒獎典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加首屆嘉義文化獎頒獎典禮。記者黃于凡／攝影
王文志以編織元素創作大型裝置藝術，也受邀到國外參展。記者黃于凡／攝影
王文志以編織元素創作大型裝置藝術，也受邀到國外參展。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天頒獎給藝術家楊元太（右）、王文志（左）。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）今天頒獎給藝術家楊元太（右）、王文志（左）。圖／嘉義縣政府提供
楊元太以土創作致台灣-山韻作品。圖／嘉義縣政府提供
楊元太以土創作致台灣-山韻作品。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 藝術家 陶藝 裝置藝術

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